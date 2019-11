Stijn Kersjes gelooft in zwoegend ASV’33: ‘De punten gaan wel komen’

Koenraadt ook volgend seizoen langs de lijn bij Mier­lo-Hout

13 november Raymond Koenraadt is ook in het seizoen 2020-2021 hoofdtrainer bij Mierlo-Hout. Dat nieuws bevestigde voorzitter Paul Lambrechts eerder deze avond: ,,We zijn zeer tevreden over Raymond en zijn blij dat hij nog minimaal één jaar op sportpark De Beemd blijft.”