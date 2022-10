Stiphout toont geen enkele genade voor SV United; Handel wint van EGS’20

DERDE KLASSE D ZUID IISV United kende een verschrikkelijke middag in Helmond. Ze werden met zeven tegen treffers terug naar Limburg gestuurd door Stiphout Vooruit. Handel won in de slotfase van EGS’20.

Stiphout Vooruit - United 7-1.

Al na twintig minuten zat de thuisploeg op rozen, via een benutte strafschop van Luuk de Vries en een rake kopbal van Bram Prinssen gingen de tricolores met een ruime voorsprong aan de thee. Nadat Max Tersteeg de derde treffer van de middag had gemaakt, deden de bezoekers iets terug: 3-1. Stiphout had het even zwaar maar kwam via Damian Donkers op 4-1. In de slotfase liep Stiphout weg en boekte het via treffers van Teun Vos en nog tweemaal De Vries een riante overwinning.

Venhorst - Bruheze 3-2.

Op het eerste half uur na had Bruheze weinig te vertellen tegen Venhorst. De Helmonders openden nochtans goed en kwamen via Robin Kemper op voorsprong. Venhorst drong daarna fel aan, maar het duurde tot de 70ste minuut alvorens de gelijkmaker werd gescoord. Direct vanaf de aftrap zorgde Johan van Lierop voor een hernieuwde voorsprong voor Bruheze:1-2. Het resulteerde uiteindelijk niet in punten, Venhorst scoorde in de slotfase twee keer en boekte een terechte overwinning.

EGS’20 - Handel 1-2.

Op basis van de tweede helft boekte Handel een dikverdiende overwinning op EGS'20. Al in de twaalfde minuut was het raak voor de ploeg van trainer Sander Janssen, toen Jory Vermeulen uit een hoekschop bij de tweede baal binnen knikte . Op het half uur viel uit het niets de gelijkmaker. Direct vanaf het eerste fluitsignaal van de tweede helft nam Handel het initiatief stevig in handen en kreeg het kans op kans. Het was wachten tot de zeventigste minuut alvorens de winnende treffer kwam van Rob Manders.