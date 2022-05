Stiphout Vooruit en Bruheze maken geen fout

Bruheze - Rood-Wit’62 3-2. In de eerste helft creëerden beide teams weinig. Wel werd er drie keer gescoord. Amin Benali kreeg de bal na een fout van Bruheze, ging om de keeper heen en schoot van net buiten de zestien raak, 0-1. Bruheze antwoorde via Robin Kemper, die binnentikte na een assist van Bas Kemper, 1-1. Robin Kemper maakte kort voor rust zijn tweede na een duikkopbal, 2-1. De tweede helft was spannend. Zowel Bruheze als Rood-Wit ging op zoek naar een treffer. Rood-Wit kwam via invaller Nick Verdonk op 2-2 in de 73ste minuut. Amper een minuut later maakte Bruheze de 3-2 via Bas Kemper.

Lierop - Stiphout Vooruit 1-7. Na twee nederlagen boekte koploper Stiphout Vooruit een grote overwinning op bezoek bij Lierop. Via doelpunten van Stijn de Kleine en Milan van Maaswaal stond het snel 0-2. Hidde Maas schoot daarna het leer in de kruiding (1-2), maar dankzij wederom een treffer van De Kleine stond het bij rust 1-3. In de tweede helft was het Lieropse verzet verbroken en liep Stiphout dankzij treffers van Daan de Kleine, Luuk de Vries, Max Tersteeg en een eigen doelpunt van Rens Bekx uit naar 1-7.

Milheezer Boys - Mifano 0-0. In een wedstrijd waarin meer strijd was dan goed voetbal bleven doelpunten uit. Beide ploegen kregen enkele kleine kansen, maar beide doelmannen hielden hun doel schoon.

SSE - SJVV 5-1. Al na tachtig seconden was het raak voor SSE, Mikey Martens trof doel na een mooie aanval. Niet veel later schoot Merijn Altena de tweede treffer tegen de touwen, 2-0. Na de aansluitingstreffer van Tim Smets bepaalde Altena de ruststand op 3-1. In de tweede helft scoorden Jacky Janssen en Roel Smits en boekte SSE een ruime 5-1 overwinning.

SPV - Bavos 2-2. In een aantrekkelijke wedstrijd deelden SPV en Bavos de punten. In de eerste helft was Bavos de betere en dat resulteerde in een 0-2 voorsprong bij de thee, Loek van de Waardenburg trof beide keren doel. In de tweede helft nam SPV het initiatief en dat resulteerde in de 1-2 van Ron Verlijsdonk. Via een kopbal bepaalde Leon Swinkels de eindstand op 2-2.

HVV Helmond - ONDO 2-1. De thuisploeg boekte een moeizame, maar terechte overwinning op ONDO. In de eerste helft werd er niet gescoord. Via Said Azarfane kwam HVV in het tweede bedrijf op voorsprong, 0-1. Zohir Elmaach verdubbelde de marge 90-2), waarna Rudi Nijssen de wedstrijd weer spannend maakte met de 1-2. ONDO drong daarna aan, maar scoorde niet meer.

Brandevoort - ASV’33 2-0. De thuisploeg was de hele wedstrijd de betere en kreeg in de eerste helft enkele mogelijkheden om op voorsprong te komen, maar het faalde in de afronding. Via een vrije trap van Emre Bars werd het halverwege de tweede helft alsnog 1-0. Met een droge knal bepaalde Jan van de Laarschot de eindstand op 2-0.