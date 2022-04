Stiphout Vooruit gaat met periode aan de haal door gelijkspel van Bruheze

Mifano - Bruheze 2-2.

Bruheze heeft het volledig aan zichzelf te wijten dat het niet met een periodetitel van het veld stapte. De bezoekers kwamen vlak voor rust op voorsprong na een knappe kopbal van Johan van Lierop. Diezelfde Van Lierop tekende vlak na de thee voor de 0-2 en Bruheze leek de tweede periode op zijn naam te gaan schrijven. Maar zoals vaker gaf Mifano niet op en bij de bezoekers werd het alsmaar slordiger. Rowan Verberne schoot net na het uur op prachtige wijze de aansluitingstreffer tegen de touwen en de bezoekers waren het momentum volledig kwijt. Tien minuten voor tijd was het weer Verberne die nu op minder fraaie wijze wist te scoren uit een hoekschop: 2-2. De bezoekers zette alles op alles voor de winst en leken daar in de blessuretijd via Christiaan van Veen ook recht op te hebben, maar de scheidsrechter kon onmogelijk beoordelen of de kopbal van de Bruheze-middenvelder de lijn had gepasseerd. Door het gelijkspel gaat de periode naar koploper Stiphout Vooruit.

Milheezer Boys - SPV 3-0.

In een wedstrijd waarin beide teams veel gebruik maakten van de lange bal werd er tot een kwartier voor tijd niet gescoord. Na de openingstreffer van Rick van Ansem liep Milheezer Boys in de slotfase uit naar 3-0 dankzij twee benutte strafschoppen van Tom Peters.

SSE - ASV’33 3-2.

Bart Vermeulen schoot de bezoekers in de openingsfase op 0-1. Mickey Martens en Remco de Vries zorgden voor een voorsprong voor SSE. Toen ASV'33 een kwartier voor tijd dankzij Pim Dubois weer op gelijke hoogte kwam leek de wedstrijd te eindigen in een gelijkspel maar met een schot in de winkelhaak zorgde Jacky Janssen voor de 3-2.

Stiphout Vooruit - Brandevoort 3-1.

In het eerste half uur walste de koploper over het bezoekende Brandevoort heen. Dankzij treffers van Damian Donkers, Bram Prinsen (strafschop) en Teun Vos stond het 3-0. In de tweede helft was er een licht overwicht voor de bezoekers, maar verder dan de 3-1 van Jeroen Grootens, ook uit een strafschop, kwam de ploeg van trainer Patrick van Hout niet.

HVV Helmond - Lierop 5-2.

De thuisploeg won ruim van Lierop, maar de wedstrijd werd overschaduwd door een ernstige blessure van HVV-speler Wesley Burhenne. Na een duel schreeuwde hij het uit en met een afgescheurde achillespees werd hij naar het ziekenhuis gebracht. In de eerste helft liep de thuisploeg uit naar 3-0 dankzij Johan van der Laak, Tony van der Wijst en Zohir Elmaach. Diezelfde Elmaach scoorde ook de vierde treffer. Rob van der Sluijs en Hidde Maas troffen namens Lierop doel maar het slotakkoord was voor Romano Schalks, 5-2.

Rood-Wit’62 - SJVV 5-2.

De thuisploeg was veel sterker dan SJVV. via Tom Hertogs en Roel Merkx stond het met de thee 2-0 voor de thuisploeg. In de tweede helft scoorden beide ploegen om en om. Merkx scoorde uiteindelijk een hattrick en de andere Helmondse treffer kwam van Jordi van de Boom. Tim Smets scoorde beide treffers voor de bezoekers.

ONDO - Bavos 3-2.

Kas van der Heijden is dé man in vorm bij ONDO, ook in het treffen met Bavos was hij bij ieder doelpunt betrokken. De bezoekers kwamen al vroeg op voorsprong via Gideon van Esch waarna Van der Heijden de 1-1 tegen de touwen schoot. Nadat Perry Verbakel de bezoekers wederom op voorsprong had geschoten was Van der Heijden aangever bij de treffers van Willem Slaats en Ward Slegers, 3-2.