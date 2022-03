Stiphout Vooruit in slotfase voorbij SPV

VIERDE KLASSE F ZUID 2Na twee mindere resultaten won koploper Stiphout Vooruit nu wel, al ging het moeizaam op bezoek bij SPV. De derby tussen Bavos en Milheezer Boys was teleurstellend en eindigde in een gelijkspel.

ASV’33 - HVV Helmond 1-0.

De thuisploeg boekte een verrassende overwinning op titelkandidaat HVV Helmond. Al in de tweede minuut kopte Pim Dubois ASV'33 uit een corner op voorsprong, 1-0. Daarna bleef de ploeg van trainer Arno Methorst geconcentreerd spelen. Het had ook niet te klagen over het nodige geluk. HVV kreeg kansen en zag een treffer afgekeurd worden. Voor ASV'33 is het al de derde wedstrijd op rij zonder nederlaag.

Lierop - Brandevoort 2-2.

De bezoekers waren nog zonder puntverlies in de tweede periode en begon sterk op bezoek bij Lierop. De ploeg van trainer Patrick van Hout kreeg in de eerste helft enkele goede kansen maar scoorde niet. Dat deed Lierop in de tweede helft wel. Met een werkelijk schitterende omhaal, vanaf twaalf meter strak in de winkelhaak, zorgde Hidde Maas voor de 1-0. Via Emre Bars kwam Brandevoort op gelijke hoogte. Jeugdspeler Tim Swinkels leek matchwinner te worden door kort voor tijd Lierop op 2-1 te schieten maar 'good-old’ Bouafra Yahiaoui zorgde voor een puntendeling door in blessuretijd de gelijkmaker tegen de touwen te knikken.

Bavos - Milheezer Boys 1-1.

Nadat de wedstrijd door een vroege openingstreffer van Bavos spectaculair leek te worden, werd het een hele saaie derby. Na de 1-0 van Loek van den Waardenburg lieten beide ploegen weinig zien. De wedstrijd kabbelde rustig voort totdat Milheeze zo’n kwartier voor tijd een penalty kreeg toegewezen. Tom Peters trok de stand namens de bezoekers gelijk. Na de gelijkmaker, werd er geknokt op Sportpark het Geneneind. Het leidde niet tot de spectaculaire apotheose die de vroege 1-0 beloofde. Eindstand 1-1.

SPV - Stiphout Vooruit 1-3.

Dankzij twee treffers in de laatste vijf minuten heeft koploper Stiphout Vooruit een belangrijke overwinning geboekt op SPV. Al vroeg in de wedstrijd was het raak voor de bezoekers, Damian Donkers scoorde op fraaie wijze de openingstreffer. Via Toon van Lierop werd de ruststand bepaald op 1-1. In de tweede helft was het voetbal niet altijd van een hoogstaand niveau maar via Teun Vos en Max Tersteeg won Stiphout Vooruit in de slotfase met 1-3.

Bruheze - SSE 5-4.

In een waar spektakelstuk won Bruheze met 5-4 van SSE. Niets leek een ruime overwinning van de thuisploeg in de weg te staan. Al na een half uur stond het via treffers van Johan van Lierop, Wim Gerrits en Robin Kemper 3-0 voor de thuisploeg. Roy van Gerwen schoot vijf minuten voor de thee SSE op 3-1 waarna Kemper de ruststand bepaalde op 4-1. Bram Respen profiteerde aan het begin van de tweede helft van geblunder in de defensie: 4-2 maar Van Lierop schoot Bruheze daarna op 5-2. SSE profiteerde daarna optimaal van een gebrek aan concentratie bij Bruheze en kwam via treffers van Merijn Altena en Jorick de Leeuw terug tot 5-4. Daarna drong het aan maar een gelijkspel zat er nimmer in.