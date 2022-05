Stiphout Vooruit kampioen, burenruzie tijdelijk gestaakt

Stiphout Vooruit - Bavos 2-0.

Na tien jaar keert Stiphout Vooruit terug in de derde klasse. De ploeg van trainer Mario Plugers had aan één punt genoeg in de wedstrijd tegen Bavos om zich tot kampioen te kronen. Zoals vaker was ook deze kampioenswedstrijd niet van een hoog niveau. Het duurde tot twintig minuten voor tijd alvorens Teun Vos met een poeier in de kruising de ban brak. Stijn de Kleine maakte pal voor tijd de 2-0.

ASV’33 - Milheezer Boys 1-1.

De thuisploeg verdiende eigenlijk de overwinning, deze leek er ook te komen maar diep in blessuretijd kwam Milheezer Boys langszij. ASV'33 domineerde in de eerste helft en kwam in de veertigste minuut op voorsprong via Bart Vermeulen. In de tweede helft kreeg de thuisploeg voldoende kansen om de voorsprong uit te breiden, het faalde daar echter in. Diep in blessuretijd kreeg het daarvoor de deksel op de neus: Stijn Broeks schoot een vrije trap raak, 1-1.

Lierop - ONDO 1-2.

De derby tussen Lierop en ONDO eindigde in een 1-2 overwinning voor de bezoekers. Al vroeg in de wedstrijd wees de arbiter naar de stip toen Bart Sijbers een overtreding maakte binnen de beruchte lijnen, Kees Verberne schoot feilloos raak, 0-1. In de tweede helft verwerkte Lierop-doelman Han Maas een voorzet slecht waarna Ward Slegers de tweede treffer maakte. Het slotoffensief van Lierop resulteerde in de aansluitingstreffer van Sem van de Nieuwenhof maar verder kwam de ploeg van trainer Mark Lommen niet.

SJVV - SPV 1-8.

Het bezoekende SPV won met speels gemak de derby op bezoek bij het reeds gedegradeerde SJVV en mag blijven hopen op een plek in de play-offs. Via een strafschop schoot Toon van Lierop SPV vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Rens van de Berg, Leon Swinkels en Jan Engels zorgden op het half uur voor een 0-4 tussenstand. Bart Kuunders redde pal voor rust de eer namens SJVV. In de tweede helft scoorden Hannes Haazen, Van de Berg (2) en Van Lierop. Mocht SPV volgende week winnen en Bruheze loopt averij op dan plaatst de ploeg uit Vlierden zich voor de play-offs om een plek in de derde klasse.

HVV Helmond - Bruheze 0-0.

De burenruzie tussen HVV Helmond en Bruheze was er eentje vol strijd, commentaar en opstootjes. De kansen waren schaars. Namens de bezoekers was Christiaan van Veen het dichtst bij een doelpunt. Nadat Fouad Yahia van HVV een rode kaart kreeg staakte de scheidsrechter het duel tijdelijk. Na een onderbreking van tien minuten werd er verder gespeeld, doelpunten bleven echter uit.

Mifano - Rood-Wit’62 2-1.

Dankzij een 2-1 overwinning op Rood Wit'62 is Mifano zeker van de derde plaats op de rangschikking. Wint Bruheze volgende week van Lierop dan gaat de ploeg uit Mierlo in de play-offs strijden om een ticket in de derde klasse. De start op sportpark De Ark was goed, Paul Donkers kopte in de achtste minuut raak. Nog voor de thee verdubbelde Gijs van der Wurff de voorsprong. In de tweede helft was Rood Wit'62 sterker maar verder dan de aansluitingstreffer van Tim Poesen kwam de ploeg van trainer Said Yahia niet.

Brandevoort - SSE 4-1.

Trainer Patrick van Hout nam met een ruime overwinning op SSE afscheid van sportpark Brandevoort. Zijn ploeg, die de laatste weken wisselvallig speelt kwam via twee treffers van de Griekse spits Stavos Pavlakis op 2-0 waarna Merijn Altena een strafschop benutte voor de bezoekers. Nogmaals Pavlakis en Emre Bars bepaalden de eindstand op 4-1.