Stiphout Vooruit kan de champagne koud gaan zetten

ASV’33 - SJVV 2-1.

Het doek voor SJVV lijkt gevallen in de vierde klasse F. Op bezoek bij ASV'33 verloor het met 2-1. Bart Vermeulen schoot de thuisploeg via een vrije trap op voorsprong maar door een eigen treffer van Pim van de Tillaar gingen beide teams met een gelijke stand aan de thee. In de tweede helft kroonde Owen Bosveld zich tot matchwinner.



Bruheze - SPV 2-3.

De titelaspiraties van Bruheze kunnen de ijskast in na een terechte 2-3 nederlaag tegen SPV. Al na één minuut was het raak voor de bezoekers via Leon Swinkels. Vijf minuten later kopte Christiaan van Veen de gelijkmaker binnen maar via Ron Verlijsdonk ging SPV met een voorsprong aan de thee. In de tweede helft scoorde Swinkels met een hakballetje achter het standbeen waarna Van Veen de eindstand bepaalde op 2-3.

Mifano - HVV Helmond 6-1.

Al bij het rustsignaal was het duel tussen de nummers drie en vier van de stand beslist. Via Rowan Verberne (3) Nick van de Burgt en Bram Ernest stond het toen 5-0. In de tweede helft redde Mo Yahia de Helmondse eer waarna het slotakkoord was voor Maurice van Hoof, 6-1.

ONDO - Stiphout Vooruit 1-2.

Het moet gek lopen wil Stiphout Vooruit niet de titel pakken in de vierde klasse F. Aanvoerder Kyle Koenraadt was na afloop van de zwaarbevochten zege op ONDO stellig: ,,Laat ze ons maar kakkers noemen maar wij gaan het nu afmaken. Toch leek het na een half uur de verkeerde kant op te gaan voor de ploeg van trainer Mario Plugers. ONDO kwam via een doelpunt van Dirk Driessen op voorsprong maar pal voor het rustsignaal schoot Milan van Maaswaal de gelijkmaker binnen. In de tweede helft kregen beide ploegen mogelijkheden en was het Stijn de Kleine die Stiphout Vooruit, uit een scrimmage, de drie punten schonk.

Bavos - Lierop 3-2.

Tegen Lierop toonde Bavos veerkracht. Het kwam twee keer op achterstand maar boog deze om in een 3-2 overwinning. Via Tijn van Nuenen kwam Lierop halverwege de eerste helft op voorsprong waarna Ties Vereijken de gelijkmaker scoorde. Wederom Van Nuenen schoot de bezoekers, na twintig seconden in de tweede helft, op voorsprong maar uiteindelijk werd Nicky Manders met twee treffers de grote man bij Bavos, 3-2.

SSE - Milheezer Boys 1-3.

Een oppermachtig Milheezer Boys won met 1-3 op bezoek bij SSE. Grote man in de eerste helft was Rob Keunen met twee treffers. In de tweede helft breidde Niels Peters de voorsprong uit naar 0-3 waarna Jacky Janssen de eer redde voor de thuisploeg, 1-3.

Rood-Wit’62 - Brandevoort 7-1.

De thuisploeg boekte een eclatante overwinning op Brandevoort, op sportpark De Rijpel werd het 7-1. Grote man bij de thuisploeg was Roel Merkx met vijf treffers waarvan drie voor de rust. Emre Bars schoot namens de bezoekers een vrije trap binnen in de eerste helft. In de tweede helft scoorden Merkx (2), Jordi van de Boom en Tim Poesen.