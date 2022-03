Stiphout Vooruit overklast ASV’33; HVV wint doelpuntrijke derby

VIERDE KLASSE F ZUID IIASV hoopte de goede vorm door te kunnen zetten, maar Stiphout was ruim een maat te groot. HVV won in een wedstrijd met zeven treffers van Brandevoort.

Stiphout Vooruit - ASV’33 4-1.

In het begin was er veel strijd van beide kanten, maar de thuisploeg kon het voordeel pakken. Er waren een aantal kansen nodig voordat de eerste goal viel. In de 26ste minuut kopte Teun Vos de bal naar Max Tersteeg en hij maakte de 1-0. Stiphout voelde zich bevrijd en ging door. De 2-0 viel zo’n tien minuten later, toen opnieuw Tersteeg kon scoren. Een voordeelsituatie zorgde ervoor dat hij een solootje kon maken en voor doelman Martijn Verbakel stond en makkelijk kon binnenschuiven. Slechts twee minuten later schoot Vos de bal in de kruising: 3-0. In de tweede helft leek het duel al gespeeld. Er gebeurde niet extreem veel voor beide doelen. Toch scoorde ASV nog wel via invaller Bart Vermeulen: 3-1. Maar Stiphout vergrootte in de blessuretijd de score. Damian Donkers maakte de 4-1.

Mifano - Lierop 2-0.

Mifano heeft de derby tegen Lierop met 2-0 gewonnen. Ruim tweehonderd toeschouwers zagen de thuisploeg heersen op het veld. Het speelde soepel, met een grote variatie aan kansen tot gevolg. Lierop kreeg er geen vat op en creëerde weinig. Toch had Lierop de betere kansen in het eerste kwartier. De ploeg van trainer Mark Lommen ging delicater om met de schaarse mogelijkheden, maar het ontbrak aan de afronding. Mifano kwam dan ook na twintig minuten verdiend op voorsprong, Maurice van Hoof benutte een penalty. De tweede helft bracht eenzelfde wedstrijdbeeld als de eerste, en Mifano breidde de voorsprong uit naar 2-0. Luc Swinkels kreeg de bal voor zijn voeten na een redding van de doelman. Hij bleef rustig en rondde af. Op een paar fraaie afstandsschoten na gebeurde er weinig meer in het restant van de wedstrijd. De eindstand was dan ook 2-0. Na de wedstrijd werden een aantal jubilarissen van Mifano gehuldigd. Er stond dan ook een groot feest op de planning, waardoor het ook lang na de wedstrijd nog druk was op sportpark De Ark.

SSE - SPV 3-2.

Dankzij een 3-2 overwinning is SSE in de stand over SPV gewipt. Remco de Vries was de grote man bij de thuisploeg door drie keer te scoren bij een hoekschop. Na zijn openingstreffer zorgde Hannes Haazen voor de 1-1 ruststand. Direct na de thee nam SPV de leiding via Rens van de Berg maar door twee intikkers van De Vries trok SSE aan het langste eind.

HVV Helmond - Brandevoort 4-3.

Zohir Elmaach eiste namens HVV Helmond de hoofdrol op in het treffen tegen zijn vorige ploeg Brandevoort. De spits was in het eerste uur de gevierde man door drie keer te scoren, maar trapte bij een 4-3 tussenstand Stan Cox van de bezoekers uit de wedstrijd. De buitenspeler van Brandevoort raakte ernstig geblesseerd aan zijn knie, onderzoek in het ziekenhuis moet nog duidelijkheid geven over de ernst van de blessure. Na dertig minuten stond het 3-0 via Elmaach (2) en Appie Yahia. Cox scoorde in de slotfase van de eerste helft tegen. In het begin van de tweede helft zorgde Emre Bars voor de aansluitingstreffer, maar niet veel later vond Elmaach nogmaals het net. Bars bepaalde de eindstand op 4-3.

Rood-Wit’62 - Bavos 0-0.

Tegen het in degradatienood verkerende Bavos kwam Rood Wit'62 niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Doelman Frank Bouwmans keepte een uitstekende wedstrijd namens Bavos en hield met enkele spectaculaire reddingen zijn doel schoon. Bavos loerde op de counter, maar kon aanvallend niets forceren.

ONDO - Bruheze 0-0.

De bezoekers hadden in de strijd om de tweede periode uitstekende zaken kunnen doen maar bleven op bezoek bij ONDO steken op 0-0. Zeker gelet op de eerste helft is het totaal onnodig puntverlies voor de ploeg van trainer Peter Verstappen. Met goed en verzorgd voetbal kregen de Helmonders een handvol kansen maar faalde het in de afronding. In het tweede bedrijf waren de kansen schaarser en was de eindstand een logische.