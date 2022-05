Stiphout Vooruit verliest ‘hete’ topper tegen HVV, Bruheze komt steeds dichtberbij koppositie

VIERDE KLASSE F ZUID IIStiphout Vooruit verloor voor de tweede keer op rij vanmiddag. Deze keer was HVV te sterk in een hete wedstrijd. Bruheze won simpel bij Bavos en komt steeds dichterbij de top van de ranglijst.

Stiphout Vooruit - HVV Helmond 1-2.

Het werd een heet middagje op sportpark Molenven waar koploper Stiphout Vooruit voor de tweede keer op rij verloor. In de eerste helft had de thuisploeg het initiatief maar scoorde niet. Jamal Echaaibi moest vijf minuten voor de thee het veld verlaten met een directe rode kaart. Toen het rustsignaal klonk ging het onderweg naar het kleedlokaal mis, diverse spelers en supporters kregen het met elkaar aan de stok. In de tweede helft kwam HVV op 0-2 via Said Azarfane en Zohir Elmaach. De aansluitingstreffer van Stijn de Kleine kwam te laat voor de koploper die Kyle Koenraadt in de slotfase zijn tweede gele en dus rode kaart zag krijgen.

Bavos - Bruheze 0-2.

Bruheze had een makkelijke middag op bezoek bij Bavos en is koploper Stiphout Vooruit tot op drie punten genaderd. Antonie van Lierop en Robin Kemper zorgden ervoor dat de eindstand al na veertig minuten op het scorebord stond. In de tweede helft gebeurde er bijster weinig.

ONDO - SSE 1-1.

Op aangeven van Rudi Nijssen opende Kees Verberne de score na een klein kwartier spelen voor de thuisploeg, 1-0. In de tweede helft scoorde Remco de Vries de gelijkmaker namens SSE.

SPV - Mifano 2-0.

Mifano ging verrassend onderuit bij SPV. Na een doelpuntloze eerste helft opende Bram Rijnders na een klein uur spelen de score met een rake kopbal, 1-0. Toon van Lierop bepaalde de eindstand in de slotfase op 2-0.

Rood-Wit’62 - Milheezer Boys 3-1.

Roel Merkx was de grote man bij Rood Wit'62 in het treffen met Milheezer Boys, de aanvaller scoorde een hattrick. De eerste en derde treffer maakte hij vanaf de strafschopstip. Na de 2-0 scoorde Niels Peters tegen namens de bezoekers.

ASV’33 - Lierop 2-2.

Lierop was het eerste half uur heer en meester en stond met 0-2 voor via treffers van Hidde Maas en Tim Swinkels. Nog voor de thee kwam de thuisploeg op gelijke hoogte via Pim van de Tillaart en Kevin van Schijndel. ASV'33 had in de tweede helft het betere van het spel en verdiende de overwinning maar moest genoegen nemen met een puntendeling.

SJVV - Brandevoort 1-3.

Op bezoek bij hekkensluiter SJVV boekte Brandevoort een 1-3 overwinning. De Helmonders kregen in de eerste helft twee goede mogelijkheden maar scoorden niet. Pal na de thee werd de ban gebroken via een doelpunt van Niek Kroezen, 0-1. Dankzij Nadir Regragoui en Jeroen Grootens liepen de bezoekers uit naar 0-3. In de slotminuut redde Jochem Munsters de eer van SJVV.