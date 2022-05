Stiphout Vooruit weer stukje dichterbij de titel; Mifano laat niets heel van SSE

Stiphout Vooruit - Rood-Wit’62 5-1.

Koploper Stiphout Vooruit had in de eerste helft de handen vol aan Rood Wit'62, maar ging via een vroege treffer van Teun Vos met een voorsprong aan de thee. In de tweede helft was de thuisploeg heer en meester en kwam het op 2-0 via Max Tersteeg. Kort daarop besliste Luuk de Vries het treffen en via Milan van Maaswaal werd het zelfs 4-0. Nadat Jordi van den Boom de eer redde namens de bezoekers bepaalde Stijn de Kleine de eindstand op 5-1.

SJVV - Bruheze 0-4.

Met twee vingers in de neus won Bruheze de uitwedstrijd tegen aanstaand degradant SJVV. In de eerste helft werd het 0-1 door een intikker van Robin Kemper. Direct na de thee kopte Kemper ook de tweede Helmondse treffer tegen de touwen. Het verzet van SJVV was daarna gebroken en via doelpunten van jeugdspeler Leroy Mikkers en Kenvis Gomez liep Bruheze uit naar een ruime overwinning.

HVV Helmond - Milheezer Boys 1-3.

Met een prachtige vrije trap in de kruising schoot Stijn Broeks de bezoekers na een kwartier op voorsprong. Jamal Echaaibi zorgde daarna voor de gelijkmaker. Beide teams kregen daarna mogelijkheden maar pas in de slotfase van de tweede helft werd er gescoord. Rob Keunen kroonde zich met twee treffers tot matchwinner, 1-3.

ASV’33 - Bavos 1-1.

De burenruzie tussen ASV'33 en Bavos eindigde onbeslist. De thuisploeg was zeker in de eerste helft de betere en kwam via Owen Bosveld op voorsprong. De ploeg van trainer Arno Methorst kreeg daarna enkele kansen maar kon de voorsprong niet uitbreiden. Methorst hamerde er in de rust op dat zijn ploeg scherp moest beginnen aan de tweede helft, maar via Gideon van Esch kwam Bavos in de vijftigste minuut op gelijke hoogte. Beide ploegen kregen daarna kansen, maar gescoord werd er niet meer.

Lierop - SPV 2-2.

Een oppermachtig Lierop moest zich na negentig minuten tevreden stellen met een puntendeling tegen SPV. In de eerste helft kreeg de ploeg van trainer Mark Lommen kans op kans, maar alleen Kevin Geerts kon scoren en zorgde voor een 1-0 ruststand. Uit een vrije trap van Rens van de Berg kwam SPV op gelijke hoogte, waarna Tijn van Nuenen voor een nieuwe Lieropse voorsprong zorgde. Uit het niets maakte Hannes Haazen weer gelijk, waarna Lierop nog enkele mogelijkheden kreeg maar niet scoorde

Mifano - SSE 8-1.

Op het eigen kunstgrasveld speelde Mifano een uitstekende wedstrijd en tikte het SSE van het kastje naar de muur. Luc Swinkels was in het eerste half uur drie keer trefzeker namens de thuisploeg. Bij een 2-0 stand kopte Erwin Altena raak namens de bezoekers. Maurice van Hoof bepaalde de ruststand op 4-1. In de tweede helft scoorden Wouter Koolen, Rowan Verberne Bas van Sinten en Jorg Leenen.

Brandevoort - ONDO 2-2.

Lange tijd leek er geen vuiltje aan de lucht voor Brandevoort in de thuiswedstrijd tegen ONDO. Na tachtig minuten ging de ploeg van trainer Patrick van Hout met 2-0 aan de leiding dankzij doelpunten van Emre Bars en Jari Scheepers. Nadat Rudi Nijssen de aansluitingstreffer maakte ging doelman Bryan van de Meulenhof van Brandevoort door het lint. De sluitpost protesteerde zo hevig, hij zag een handsbal, dat hij eerst geel kreeg. Toen hij daarna de arbiter uitschold kreeg hij een directe rode kaart. Met een man minder kon Brandevoort de voorsprong niet vasthouden en kwam ONDO via Joost Berkers op gelijke hoogte.