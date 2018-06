Strafschoppen nekken UNA in race richting tweede divisie

COLUMN Een schouder­klop­je als troost, maar de tranen overheer­sten

14:17 Even voelde Remy zich alleen op de wereld. De elftalleider van Sparta’25 had zojuist via zijn telefoon het bericht gekregen wat hij niet meer verwachtte. Vianen Vooruit scoorde in de laatste minuut en was de kampioen. Zonder ook maar één dag aan de leiding te hebben gestaan. Maar pas aan de finish worden de prijzen verdeeld en na 26 wedstrijden bleek dat Sparta’25 met lege handen stond.