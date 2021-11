Strijd boven kwaliteit, bij het Rood-Wit V van Jan van Hout: ‘Als aanvoerder pak ik mijn verantwoordelijkheid’

Met dertien dienstjaren in het eerste elftal behoort Jan van Hout (30) tot de meest ervaren spelers van Rood-Wit V. In die periode speelde de aanvaller zowel in de eerste, tweede als derde klasse. Van Hout kent het klappen van de zweep en het spel om degradatie en promotie als geen ander. De vraag is dan ook simpel: hoe blijft Rood-Wit V, dat in zes wedstrijden pas vier punten pakte, in de tweede klasse? ,,Daar maak ik me niet zo’n zorgen om”, zegt Van Hout. ,,We hebben een hecht team dat de laatste jaren naar elkaar toe is gegroeid. Ondanks dat we met z’n allen nog steeds door het ijs kunnen zakken, zoals in de wedstrijd tegen RKVVO, hebben we ook de kracht om wedstrijden om te draaien en hebben we tegen sommige tegenstanders te weinig gekregen.”