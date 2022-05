Strijd om plek in nacompetitie blijft spannend

TWEEDE KLASSE HDe strijd om een plek in de nacompetitie in 2H blijft spannend. Someren en Mierlo-Hout boekten beide een overwinning en zagen Sparta’25 averij oplopen. Kampioen Marvilde verloor in een spectaculaire derby van Rood Wit V.

Braakhuizen - Valkenswaard 1-4. Braakhuizen begon veelbelovend, maar al gauw nam Valkenswaard het voortouw. Veelal uit corners en counters zorgden de bezoekers voor gevaar. Het was dan ook een tegenaanval die de openingstreffer inluidde: Thom van de Donk werd vrijgespeeld en schoof de bal feilloos binnen, 0-1. Enkele minuten later verdubbelde Valkenswaard de voorsprong. Een corner werd eerst nog weggewerkt door de Geldropse verdediging, maar in een tweede poging scoorde Miro Ioannidis alsnog de 0-2. Nog voor rust zette Sem van Ham met een slim lobje de 0-3 op het scorebord. Braakhuizen kwam nog terug tot 1-3, na goed werk van Bob van de Ven, die zijn zesde van het seizoen binnenschoot. Thom van de Donk scoorde vlak voor tijd de 1-4 en maakte daarmee een einde aan het laatste beetje spanning.

Rood-Wit V - Marvilde 4-3. Kampioen Marvilde leed in de derby tegen Rood-Wit V de eerste nederlaag van het seizoen. Al in de zevende minuut kopte Giovanni van Bladel de thuisploeg op voorsprong. Dankzij treffers van Ferry Aerts en Anwar Janssen stond het halverwege 1-2. In de eerste tien minuten van de tweede helft zorgden Van Bladel en Jan van Hout voor een 3-2 tussenstand in het voordeel van Rood-Wit V. Dankzij een volley van Aerts leek de wedstrijd in een 3-3 gelijkspel te eindigen, maar diep in blessuretijd kroonde Michael Damman zich tot matchwinner, 4-3.

Beerse Boys - NWC 1-3. In de derde minuut was topscorer Youri van Brussel dicht bij de openingstreffer voor NWC, maar hij zag zijn inzet gekeerd worden. Op het half uur was het raak voor de oranjehemden toen Van Brussel vallend raak kopte, 0-1. Waar NWC in de eerste helft oppermachtig was, kwam Beerse Boys in het tweede bedrijf beter uit de startblokken, maar scoorden de bezoekers wederom. Arne van Geffen verzilverde een strafschop, 0-2. Met nog twintig minuten op de klok schoot Erik Jans de aansluitingstreffer tegen de touwen. Een hectische slotfase volgde waarin Beerse Boys kansen kreeg, maar Martijn Ghielen het duel besliste, 1-3.

Someren - RKVVO 3-0. Een sterker Someren boekte een ruime overwinning op het tegen degradatie vechtende RKVVO. Al in de vijfde minuut opende Koen de Louw de score, 1-0. Halverwege de eerste helft verdubbelde Luuk Hoeben de Somerense voorsprong, 2-0. Nog voor de thee dachten beide teams te scoren, maar de treffers werden geannuleers wegens buitenspel. De tweede helft was van een matig niveau en kende weinig hoogtepunten. Pal voor tijd schoot Thijs Martens, op aangeven van De Louw, de 3-0 binnen.

De Valk - Sparta’25 1-1. In de strijd om een plek in de nacompetitie leed Sparta'25 duur puntverlies op bezoek bij De Valk. De thuisploeg kwam na een klein kwartier spelen op voorsprong via een intikker van topscorer Joran Vermeulen. Daarna kreeg Sparta’25 meer grip op de wedstrijd en pal voor het rustsignaal schoot Daan van Heijnsbergen de ploeg uit Beek en Donk op gelijke hoogte. In de tweede helft kregen beide ploegen kansen, maar werd er niet meer gescoord.

Hilvaria - Mierlo-Hout 2-4. Na een kwartier kwam Mierlo-Hout via een kopbal van Mike de Meij op voorsprong. De bezoekers speelden een puike eerste helft en na iets meer dan een half uur spelen zorgde Jasper Lalilang met een prachtige lob voor de 0-2 ruststand. Pal na de thee was De Meij wederom met het hoofd trefzeker, 0-3. In een tijdsbestek van twee minuten kwam Hilvaria terug tot 2-3, maar spannend werd het niet meer dankzij de 2-4 van Richard Rooijakkers.