Strijden tegen degradatie is voor Hapert-keeper Storms een nieuwe ervaring

7 april Het eerste kampioenschap in de regio is een feit. NWC heeft de titel in de derde klasse C gepakt nadat alles op zijn plek viel. De ploeg mag op de platte kar door Asten. Gemert laat in de felle titelstrijd in de hoofdklasse een steek vallen door te verliezen van GVV. Derdedivisionist UNA speelt thuis gelijk tegen Goes.