Succescoach Patrick Methorst langer bij Sparta’25

Met de Beek en Donkse ploeg presteert Methorst uitstekend. Methorst werd in zijn eerste jaar kampioen in de derde klasse. Dit seizoen is Sparta'25 koploper in de tweede klasse F.

,,Patrick en zijn staf hebben ervoor gezorgd dat de chemie binnen de selectie is teruggekeerd en we hebben vertrouwen dat dit zich verder ontwikkeld”, aldus voorzitter Roel Janssen. ,,Wij zijn als club zeer tevreden over de wijze waarop Patrick leiding geeft aan zijn staf en de selectie en hoe zeer hij betrokken is bij het wel en wee binnen Sparta’25.”