Succestrainer Boeren blijft Gemert trouw: ‘Het is hier geweldig’

Ook in het seizoen 2020-2021 is Reinald Boeren de hoofdtrainer van Gemert. Dat werd dinsdagavond bekend gemaakt aan de spelersgroep. Het wordt het derde seizoen voor Boeren op sportpark Molenbroek. ,,Daar ben ik heel blij mee", reageerde hij verheugd.

,,Vandaag kwam ook het nieuws dat we in de top 200 van De VoetbalTrainer (een lijst waarin clubs gerangschikt worden op basis van het niveau van het eerste elftal én de jeugdploegen, red.) zijn gestegen naar een gedeelde elfde plaats. Dat heeft natuurlijk te maken met de certificering van onze jeugdopleiding, de promotie van diverse jeugdelftallen en van ons eerste team. Dan ben ik ineens de trainer van de nummer elf op die lijst. Daar ben ik heel trots op”, haalde hij er nog een goednieuwsbericht bij.

,,Ik heb het heel erg naar mijn zin hier, het is hier geweldig. Ik heb een goeie groep mensen om me heen, de spelersgroep en staf zijn kritisch naar elkaar en dat zorgt er voor dat de resultaten goed zijn.” Sinds Boeren eindverantwoordelijke is bij Gemert gaat het uitstekend met de ploeg, vorig seizoen promoveerde Gemert na een zenuwslopende thriller tegen Staphorst naar de derde divisie. ,,Die wedstrijd tegen Staphorst kijk ik bijna wekelijks terug. Dat besef, wat we nou eigenlijk hebben gerealiseerd, dat kwam pas later.”

Ook in de derde divisie presteert Gemert uitstekend, afgelopen zondag werd de uitwedstrijd tegen DEM met 1-2 waardoor de zwart-witten op de vierde positie de winterstop ingaan, met twee punten minder dan de nummer twee. ,,Naar die derde divisie werd toch een beetje met argusogen gekeken, gezien de eerdere ervaringen van Gemert op dat niveau. Ze zijn twee keer meteen weer gedegradeerd uit de topklasse.”

Maar het vergaat de ploeg dus super. ,,In de voorlaatste wedstrijd gingen we eraf tegen UNA. Dan moet je uitkijken dat je het kalenderjaar niet in mineur afsluit. Daarom was het zo belangrijk om van DEM te winnen. Nu ga je lekker de feestdagen in.”