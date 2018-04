Supporter EFC gooit drankje over vlagger RKVVO, wedstrijd tijdelijk gestaakt

TWEEDE KLASSE FHet duel tussen RKVVO en EFC werd zondagmiddag in de 50ste minuut tijdelijk stilgelegd om een wel heel opmerkelijke reden: een supporter van EFC gooide zijn drankje over de vlagger van RKVVO. De ploeg uit Eersel won wel, met 1-2.

RKVVO - EFC 1-2. RKVVO kwam al na anderhalve minuut op 1-0. Luc Segers kopte uit een corner op de lat, waarna Rob van der Plaat de rebound benutte. RKVVO was in de openingsfase nog een paar keer dreigend, maar vervolgens nam EFC het initiatief over en hanteerde de thuisploeg de counter. Kansen waren er amper, al kopte EFC-aanvaller Joni Hooyen na een half uur wel op de lat uit een hoekschop. Vlak voor rust kreeg RKVVO-aanvoerder Jasper Mol rood voor het neerhalen van een doorgebroken speler. In de 50ste minuut werd de wedstrijd tijdelijk gestaakt omdat een EFC-supporter zijn drankje over de vlagger van RKVVO had gegooid. Vrij snel na de hervatting scoorde Max van Limpt (EFC) de 1-1. Een countergoal van Luuk Soetens (RKVVO) werd afgekeurd wegens buitenspel, alvorens Hooyen in blessuretijd uit een vrije trap van Mike Thijssen met het hoofd voor de 1-2 tekende. In de allerlaatste minuut werkte Van Limpt nog een bal weg voor de eigen doellijn.

Sparta ’18 – Someren 4-2. In Sevenum heeft Someren een gevoelige nederlaag geleden in de strijd om het kampioenschap in de Tweede klasse F. De ploeg van Jurgen de Haan gaf tegen Sparta ’18 een 0-2 voorsprong uit handen. Someren was in de eerste helft de bovenliggende partij en kwam op het half uur op voorsprong dankzij een treffer van Koen de Louw: 0-1. Tot de rust kregen de bezoekers enkele mogelijkheden maar werd er niet meer gescoord. De tweede helft was amper vijf minuten bezig toen Freek van Bussel de 0-2 scoorde. Vrijwel vanaf de aftrap hielp Someren Sparta ’18 terug in de wedstrijd: Koen de Louw maakte een eigen doelpunt: 1-2. Amper twee minuten later was de stand gelijk en wederom was een Someren-speler hier verantwoordelijk voor: Wesley van den Boomen verschalkte zijn eigen doelman: 2-2. In de laatste twintig minuten ging Someren vol op de aanval om een overwinning te boeken maar het was Sparta ’18 dat profiteerde van de geboden ruimte en liep uit naar een 4-2 overwinning.

Sportclub Irene - RPC 0-0. Een duel om des keizers baard. Voor rust raakte de thuisploeg met een verdwaald schot de lat, maar echte kansen waren schaars. Na de pauze was RPC aanvankelijk sterker, maar opnieuw bleven mogelijkheden uit. Ook in het laatste kwartier, toen Sportclub Irene door een rode kaart met tien man speelde, waren er geen goals te noteren: 0-0.

Blerick – Marvilde 3-1. Marvilde leed een pijnlijke nederlaag op bezoek bij hekkensluiter Blerick. De gasten kwamen nog wel op voorsprong. In de vijfde minuut trof Max van de Gevel doel, maar een minuut later kwam de thuisploeg alweer langszij. In de twaalfde minuut was de 2-1 een feit en uiteindelijk werd het zelfs 3-1.

FC Eindhoven – Wilhelmina Boys 3-1. In het eerste kwart liet FC Eindhoven twee kansen onbenut, alvorens het tweemaal noodgedwongen moest wisselen: Jordi van Meurs en Mick Schoonheijm gingen geblesseerd naar de kant. In de 35ste minuut maakte FC Eindhoven via Michel Leon-Payo uit een strafschop de 1-0. Nog voor rust kreeg ook Wilhelmina Boys een penalty. Deze werd verzilverd door Michael Koning. In de tweede helft trok FC Eindhoven de wedstrijd naar zich toe door twee goals van Carsley Mathilda: 3-1.

Rood-Wit V – NWC 2-1. De gasten uit Asten waren in de eerste helft de bovenliggende partij en kwamen na zeven minuten op voorsprong. Scheidsrechter wees naar de stip na een overtreding van Robert Bettgens. De strafschop die volgde werd benut door Jeroen van Deursen, 0-1. Diezelfde Van Deursen liet vlak voor rust na de 0-2 binnen te werken en kort na de pauze raakte Teun van Erp namens NWC de lat. Daarna liet Rood-Wit V zich van een betere kant zien. Stef Schellekens bracht de thuisploeg langszij uit een corner van Gideon Pieschel, 1-1. In blessuretijd, nadat NWC via Tom van Bussel opnieuw de lat had geraakt, bezorgde Batuhan Günüç Rood-Wit V de drie punten: 2-1.