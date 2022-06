Surpriseparty op Het Lambrek: Heeze walst over Chevremont heen

Supertandem Gijs Moerenhout en Jorg van Galen schoot met scherp. De beide razendsnelle aanvallers tekenden beiden voor een hattrick. Moerenhout genoot na afloop zichtbaar. ,,Een prachtige eerste helft was de basis voor deze geweldige prestatie”, lachte de aanvaller die binnen een kwartier drie keer scoorde. ,,We weten iedere keer weer te verbazen. Toen we vier jaar geleden kampioen werden in de tweede klasse dacht iedereen: dit is ons eindstation. Dan halen we het jaar daarop de voorronde van de KNVB-beker en dan nu dit weer.”