SV Brandevoort lijkt af te haken in titelrace

VIERDE KLASSE FDe strijd om de titel in de vierde klasse F lijkt te gaan tussen Bavos, RKPVV en Stiphout Vooruit. SV Brandevoort lijkt na een teleurstellend gelijkspel tegen ASV '33 af te haken in de titelrace.

Mariahout – RKGSV 3-1.

De bezoekers kwamen op voorsprong toen Milos Molosevic een corner tegen de touwen kopte. In de tweede helft moesten de bezoekers met tien man verder na een directe rode kaart voor Roel van Mook. Mariahout profiteerde optimaal van het numerieke overwicht en dankzij twee treffers van Stijn van den Heuvel en eenmaal Stijn van de Bogaard boekte Mariahout een belangrijke 3-1 overwinning.

SJVV – Bruheze 2-2.

De thuisploeg kende een droomstart en kwam via Maikel van der Steen in de openingsfase op voorsprong. Enkele minuten later was het echter weer gelijk toen Robin Kemper scoorde. Dankzij een prachtige uithaal van Maikel van der Steen kwam SJVV wederom op voorsprong In de eerste helft raakten beide teams nog de paal maar werd er niet meer gescoord. Tien minuten na de thee kwam Bruheze op voorsprong en wederom was Robin Kemper de gevierde man. In het restant waren de Helmonders sterker maar kon het niet tot scoren komen.

RKPVV - Milheezer Boys 4-0.

De Helmonders wonnen met klare cijfers de topper tegen Milheezer Boys. Na een wat aftastend begin brak Raymond Swiggers de ban voor de thuisploeg. Na de thee nam het sterkere RKPVV definitief afstand. Johan van Lierop benutte tien minuten na rust een vrije trap. Luigi Burhenne tekende voor 3-0 en Johan van Lierop bepaalde de eindstand op 4-0.

SV Brandevoort - ASV’33 1-1.

In een matig duel hielden beide teams elkaar in evenwicht. Het bezoekende ASV’33 kwam na een kwartier wat gelukkig op voorsprong. Pim van de Tillaar was er als de kippen bij om een kopbal van verdediger Bart Verstijnen te onderscheppen: 0-1. Na de thee drong Brandevoort veel aan. De groen-witten trokken pas in de slotfase de stand gelijk toen de scheidsrechter na een ongelukkige handsbal het leer op de stip legde. Zohir El Maach miste in eerste instantie, maar schoot de rebound wel tegen de touwen: 1-1.

Bavos – ELI 1-0.

Koploper Bavos boekte een benauwde overwinning op ELI. Op sportpark Geneneind was de thuisploeg sterker maar ging het erg slordig om met de mogelijkheden. De enige treffer van de middag viel al naar een kwartier spelen: op aangeven van Sem Sleegers schoot Loek van den Waardenburg Bavos op voorsprong. De thuisploeg kreeg nog veel kansen, Stefan Fabrie zag zelfs een strafschop gekeerd worden maar scoorde niet meer.

Olympia Boys – Mifano 0-4.

Na vier nederlagen heeft Mifano eindelijk weer eens weten te winnen, op bezoek bij Olympia Boys werd het 0-4. In de eerste helft kregen beide teams een kans maar werd er niet gescoord. In de tweede helft drukt Mifano het veldoverwicht uit in doelpunten. Leroy Hees verschalkte de Ommelse doelman voor het eerst na vijftig minuten spelen. Vijf minuten later verdubbelde Gijs van der Wurff de marge. In de slotfase liep Mifano dankzij treffers van Coen Verkoeijen en Leroy Hees uit naar een ruime 0-4 overwinning.