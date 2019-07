SV De Braak heeft nu ook zijn eigen logo

Het seizoen van Sander Vereijken zit in de zesde versnel­ling: van derde klasse naar betaald voetbal in 365 dagen

26 juni Als er iemand is op wiens loopbaan het begrip stroomversnelling van toepassing is, dan is het op die van Sander Vereijken (22). Ruim een jaar geleden werd hij kampioen met Mierlo-Hout in de derde klasse, onder meer door een hattrick in de kampioenswedstrijd. Een transfer naar zondaghoofdklasser Gemert volgde. Met die ploeg promoveerde de linksbuiten naar de derde divisie. En nu? Nu is het tijd voor het hoofdstuk Helmond Sport.