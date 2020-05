SV Deurne lijft keeper Fabijan Quirijns van FC Eindhoven in

TRANSFER Mustafa en Sia Nawabi ruilen Gestel in voor Unitas’59

7 mei Mustafa Nawabi (37) en Sia Nawabi (36) stappen van Gestel over naar Unitas’59. Beide clubs kwamen afgelopen seizoen in de derde klasse D uit. Eerder was al bekend dat Murtaza Nawabi (34), de jongere broer van Mustafa en neef van Sia, van Marvilde naar Unitas’59 verkast. ,,We willen samen voor een prijs gaan bij Unitas’59", vertelt Murtaza.