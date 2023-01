SV Deurne pakt punt bij hoogvlieger Volharding, maar baalt toch

,,Vooraf hadden we voor een punt getekend, maar achteraf was Volharding blijer met het gelijkspel dan wij”, vertelt trainer Frank Teeuwen van SV Deurne. ,,Wij waren eigenlijk de hele wedstrijd de betere partij.”

Bij SV Deurne beleefden Stefan van der Werf, Luuk Veeneman en Mark Louwers na blessureleed hun rentree in de basis en ook Redwan El Idrissi maakte na tien maanden afwezigheid weer zijn eerste speelminuten als invaller. Teeuwen: ,,We hebben zodoende weer meer opties en raken langzaam maar zeker compleet.”

Het veld in Vierlingsbeek was prima bespeelbaar, het had er niet gesneeuwd. Mede dankzij goed keeperswerk van Volharding-sluitpost Bono Barten (ex-Gemert) stond het halverwege nog 0-0. Kort na rust kwam de thuisploeg tegen de verhouding in op een 1-0 voorsprong. Teeuwen: ,,Wij waren ervan overtuigd dat het buitenspel was. Gelukkig kwamen we vrij snel daarna weer op de gelijke hoogte.”