SV Valkenswaard behoudt door 3-0 zege op NWC maximale score

DERDE DIVISIE UNA kampioen van de remises

Vijf keer een gelijkspel uit negen competitieduels. UNA is met Quick in de derde divisie de kampioen van de gelijkspelen. De Haagse formatie had er wel een duel langer voor nodig. UNA deed zichzelf uit tegen OSS’20 flink tekort met het 1-1 gelijkspel.

9 oktober