SV Valkenswaard doet alles om te winnen: ‘Er zitten wel een paar klootzakjes bij’

,,Eindelijk", zegt Sander Donkers over de koppositie. ,,Het is lang geleden dat we bovenaan hebben gestaan. We hebben dit jaar enorm veel kwaliteit en willen een prijs pakken. De selectie is nu breder, waardoor we blessures en schorsingen beter op kunnen vangen." Valkenswaard verloor van SBC, om daarna vier keer op rij te winnen. Donkers: ,,Die nederlaag was een beetje ongelukkig. We draaien na een valse start een prima seizoen. Komende zondag wordt het tegen Reusel Sport een zware pot. Vorig seizoen verloren we twee keer na een close call."