SV Valkenswaard wint topper van Sparta'25 en pakt koppositie

DERDE KLASSE D Zuid 1SV Valkenswaard is de nieuwe koploper in de derde klasse D. In een rechtstreeks duel won het van Sparta '25.

Sparta’25 – Valkenswaard 0-1.

In een wedstrijd waar titelkandidaat Sparta’25 de bovenliggende partij was, liet de ploeg uit Beek en Donk drie belangrijke punten liggen in de titelrace tegen concurrent Valkenswaard. In de eerste helft ging het gelijk op. Beide ploegen kregen wat kansen, waarvan de thuisploeg het dichtst bij een doelpunt was. Vleugelspeler Jeremy Raaijmakers draaide zich, net buiten het zestienmetergebied, knap vrij van zijn tegenstander, maar zijn schot raakte de paal. Na de rust werd Sparta’25 sterker. De ploeg van trainer Patrick Methorst kreeg kans na kans. De bal weigerde alleen in het doel te verdwijnen. Tien minuten voor tijd kreeg Valkenswaard een vrije trap op de middenlijn die vervolgens snel werd genomen. De bal belandde aan de linkerkant voor de voeten van invaller T-Jay Buelens. Hij plaatste de bal langs de doelman en opende de score: 0-1. In de absolute slotfase verdedigde Valkenswaard de voorsprong met verve en nam door de overwinning de koppositie in de derde klasse D over van Sparta’25.

Wodan – SBC 1-5. SBC stond halverwege op een 0-2 voorsprong door goals van Joost van Heck en Sander van Kersbergen. Direct na de pauze kwam Wodan door een goal van Gregor Buenen terug in de wedstrijd, maar daarna liep SBC uit naar een 1-5 zege. Niek van Eerd, Joost van Heck en Dirk van Eck zorgden voor de resterende doelpunten.

Reusel Sport – Spoordonkse Boys 3-1. Reusel Sport leidde halverwege al met 2-0 door twee doelpunten Van Gompel. Zes minuten na rust werd de wedstrijd beslist toen Lavrijsen de 3-0 binnenkopte. Acht minuten voor tijd scoorde Spoordonkse Boys via Dennis van Agt de 3-1.

Budel – DBS 1-1. Op het moeilijk bespeelbare veld in Budel ging de eerste helft gelijk op, met de beste kansen voor de thuisploeg. Vroeg in de tweede helft moest DBS met tien man verder na twee keer geel voor Toon Sweegers. René de Vries zette de bezoekers daarna op voorsprong. Vijf minuten tijd maakte Roel van Geldorp de gelijkmaker.

Wilhelmina Boys – Tivoli 1-1. Wilhelmina Boys hield ondanks een veldoverwicht maar een punt over aan het treffen met Tivoli. Op aangeven van Huib Bergkamp schoot Robbie Baeten in de 24ste minuut de 1-0 binnen. Op slag van rust zorgde Joey van Hoof voor 1-1. In de tweede helft vielen er geen goals meer, maar wel twee rode kaarten. Eerst moest Mick Cras van Wilhelmina Boys voortijdig gaan douchen en ook invaller-doelman Luuk Verschueren van Tivoli haalde het eindsignaal niet.

Hapert – Unitas’59 0-0. De wedstrijd begon twintig minuten later omdat de scheidsrechter te laat was. Daarna zette Hapert de bezoekers vast en kreeg het de beste kansen van de eerste helft. Ook na de pauze had Hapert de controle en grote mogelijkheden, maar het bleef bij 0-0.