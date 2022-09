Sven Verstappen maakt naam als hoofdcoach in de Kempen, maar de eredivisie is het doel: ‘Ik denk dat ik een goede assistent zou zijn’

Onder hoofdtrainer Sven Verstappen (35) is Bergeijk na vijf jaar afwezigheid teruggekeerd in de derde klasse. Het is pas zijn eerste klus als hoofdtrainer, maar als fysiek trainer bij profclubs begint hij met een bak ervaring aan de uitdaging.

Toen Sven Verstappen in 2020 bij RKVV Bergeijk aan de slag ging, sprak hij de doelstelling maar gelijk uit: promoveren naar de derde klasse. Het duurde te lang, subtopper zijn in de vierde klasse, vonden ze in het dorp. Twee jaar duurde het, maar nu is hij er eindelijk. Vorig seizoen loodste de Eerselnaar de selectie naar een dominant en ongeslagen kampioenschap. Dat terwijl Bergeijk zijn eerste klus als hoofdtrainer is.

Hoewel Verstappen niet eerder zelfstandig een team onder zijn hoede had, begon hij met een bak ervaring aan de uitdaging. Twee trainersdiploma’s had hij al op zak. En als fysiek trainer werkte hij eerder al bij profclubs Willem II, Portsmouth FC, Lommel SK, FC Utrecht en Feyenoord. Daar hield hij zich bezig met het verbeteren van de fysieke prestaties van (jeugd)spelers. Hij werkte samen met bekende namen als Erwin van de Looi, Erik ten Hag en Mark Otten. ,,Dat zijn trainers waar ik veel van heb opgestoken. Hoe ze trainingsvormen doen, hoe ze in detail coachen. Daar leer ik nog elke dag van.” Tegenwoordig zit Verstappen al twee seizoenen in Nijmegen, bij de jeugdopleiding van NEC.

Brede interesses

Lang was onduidelijk in welke sport zijn toekomst lag. Zijn interesses waren breed: van tennis en judo tot snowboarden en kitesurfen. Zolang het maar op wedstrijdniveau was. Maar toen Verstappen als zestienjarige begon met coachen bij de mini’s van EFC, kwam voetbal prominenter in beeld. ,,Ik wilde me volop focussen op voetbal en daar zo goed mogelijk in worden. Alles eruit halen, in plaats van dingen laten liggen.”

Quote Ik begin het liefst tegen de sterkst mogelijke tegenstan­ders, dan weet ik meteen hoe we ervoor staan Sven Verstappen (RKVV Bergeijk)

Het motiveert Verstappen om telkens weer nieuwe doelen te stellen in zijn trainerscarrière. Het kampioenschap met Bergeijk, waardoor de selectie voor het eerst sinds 2017 weer terugkeert in de derde klasse, geeft vertrouwen. En met de cursus voor een derde trainersdiploma, waar hij deze zomer mee begon, blijft hij zijn cv gestaag uitbreiden. Het einddoel: assistent-trainer in het betaald voetbal. ,,Ik denk dat ik een goede assistent zou zijn in de eredivisie. Met als specialisatie de fysieke training en voetbalconditie.”

Maar voorlopig blijft de focus bij Bergeijk. Met de promotie is al een groot wens in vervulling gegaan. Tijd om het rustiger aan te doen is er echter allerminst, vindt Verstappen. Ook het nieuwe seizoen gaat hij in met een ambitieuze doelstelling. ,,We willen zo goed mogelijk meedoen voor de bovenste plekken. De vraag is: hoe realistisch is dat? We hebben een goede selectie, maar ik ken de tegenstanders niet goed genoeg. Maar ik vind dat we het voetballend zo goed hebben gedaan vorig jaar dat wij mee moeten kunnen met de derdeklassers.”

Test

De eerste weken in de nieuwe competitie zullen daarom gelijk als een test voelen, zegt Verstappen. ,,De eerste wedstrijden hebben we gelijk moeilijke tegenstanders. Wilhelmina Boys, Unitas’59, RKVVO: dat zijn goede ploegen. Maar ik begin het liefst tegen de sterkst mogelijke tegenstanders. Dan weet ik meteen hoe we ervoor staan, wat het niveau is en hoe snel we naar dat niveau moeten. Op de lange termijn is dat het beste wat ons kan overkomen.”