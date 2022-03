SVSH blijft op kampioenskoers, matige vorm Tongelre niet voorbij

Vijfde klasse C (Zuid 2)

Sterksel - SVSH 0-3.

Koploper SVSH heeft de ‘Puinpad derby’ bij Sterksel overtuigend gewonnen. De ploeg uit Someren heeft al een flinke voorsprong op de naaste concurrenten en bleef door de nieuwe overwinning op het goede spoor. Wesley Maas opende in de eerste helft de score en nog voor de rust werd het ook 0-2. Erwin Toonders zorgde voor een verdubbeling van de score. ,,We waren de betere ploeg en hebben eigenlijk niks weggegeven‘’, vertelt Niels Roijakkers, trainer van SVSH. Na de rust werd het door een eigen doelpunt van Guido Leestemaker nog 0-3. Trainer van Sterksel, Peter Treffers, vond de nederlaag terecht. ,,Zij zijn titelkandidaat nummer één. We hebben één kans gehad op 1-1, maar verder niets.‘’

Olympia Boys - Rood-Wit’67 0-0.

,,Rood-Wit was voor rust de bovenliggende partij, wij kregen maar weinig kansen. Zij kregen wel wat mogelijkheden en dan kan die zomaar vallen. Voor ons is een punt mooi vanwege onze vele blessures‘’, vat Marty Heijmans, trainer van Olympia Boys, de wedstrijd samen. Zijn collega Ivo Bernaerts was het in grote lijnen eens en vond zijn ploeg de betere. ,,We misten scherpte voor de goal, maar de omstandigheden zaten ook niet mee. Het terrein was slecht, hard en hobbelig en de tegenstander loerde alleen maar op een punt. Maar we moeten het zelf doen, de tegenstander is bijzaak. We waren dominant alleen was het niet genoeg.‘’

Eindse Boys - Nieuw Woensel 2-4.

Eindse Boys en Nieuw Woensel maakte er een doelpuntenfestijn van. De beide ploegen presteren tot op heden niet slecht, maar in de onderlinge strijd was het Woensel dat aan het langste eind trok. Nadat de thuisploeg op 1-0 was gekomen, maakte clubtopscorer Louange Kinsungila gelijk. Tim Nelemans zorgde vanaf de stip voor zowel de 1-2 als de 1-4, terwijl Mitchell Seijkens de derde treffer voor zijn rekening nam. Het werd uiteindelijk nog 2-4, maar dat deerde Woensel trainer Marcel van de Kamp niet. ,,Het was een zeer terechte overwinning. We zijn goed bezig en moeten deze lijn doorzetten.‘’

Crescentia - Tongelre 2-0.

De titelaspiraties van Tongelre hebben een nieuwe knauw gekregen. Voor de derde wedstrijd achtereen verliest de ploeg, waardoor het gat met de koploper nog groter is geworden. Middenvelder Jimmy van der Schoor: ,,Het was een chaotische wedstrijd. We hadden het erg lastig en dat was aan het spel af te zien. Verdedigend geven we in onze rug teveel ruimte weg en kan de tegenstander omschakelen. We blijven zo in deze mindere periode zitten.‘’ Ploeggenoot Johnny van Veen moest vanwege een blessure toekijken, maar zag ook dat zijn team het moeilijk had. ,,We creëren te weinig kansen en voetballen eigenlijk meer tegen onszelf. Het is steeds meer paniekvoetbal, terwijl dit op het begin van het seizoen totaal niet zo was.‘’

Vijfde klasse E (Zuid 2)

MVC - WHV 5-0.

MVC is geen moment in de problemen geweest en heeft dan ook een verdiende overwinning behaald tegen het bezoekende WHV wat staat voor Wij Houden Vol uit Loosbroek. Voor de wedstrijd werd er een minuut stilte gehouden vanwege het overlijden van Noud van den Heuvel die in de begin jaren vaste basisspeler was van het eerste elftal en zich daarna inzette als vrijwilliger. Al heel snel kwam MVC op voorsprong toen in de tweede minuut Alvin van Mierlo vrij kon uithalen en zijn inzet, die nog wel van richting werd veranderd, in het net zag verdwijnen, 1-0. Het MVC legioen ging er eens goed voor zitten want dit zou wel eens een middag kunnen zijn die in een monsterscore zou kunnen eindigen. Het ging wel heel makkelijk toen in de zesde minuut Gidi Manders een mooie aanval bekroonde met een doelpunt wat de 2-0 betekende. Het bleef eenrichting naar het doel van WHV maar het duurde toch nog tot de 27ste minuut toen debutant Jort Slits enkele WHV verdedigers het nakijken gaf en beheerst de 3-0 kon laten noteren. Ook Manders had nog een duit in het zakje kunnen doen door op het half uur zijn tweede van de middag te scoren, maar stuitte op de WHV doelman. In de rebound schoot Stan van Hoof het leer tegen de doelpaal. Meteen na het fluitsignaal voor de tweede helft liep de Mortel verder uit naar 4-0 door Thijs van Mierlo die diep werd gestuurd en geen problemen kende om de score op te voeren. De tegenstander kon geen vuist maken en het meeste balbezit bleef bij MVC, wat wel wat slordiger omging met de kansen. Men moest wachten tot een kwartier voor het einde toen opnieuw Thijs van Mierlo goed reageerde op een assist van Sem Schakenraad en de eindstand bepaalde op 5-0.

Elsendorp - Odiliapeel 0-1.

Odiliapeel was met 0-1 te sterk voor Elsendrop.

Astrantia - Fiducia 2-1.

Op bezoek bij Astrantia heeft Fiducia een nederlaag geleden. In de ogen van trainer René van Schijndel, was dit niet geheel terecht. ,,De eerste helft ging gelijk op. maar er gebeurde niet veel noemenswaardigs. In de tweede helft komen we ongelukkig op achterstand en via een scrimmage wordt het zelfs 2-0.‘’ Via Pieter Ploegmakers, spits van Fiducia, komen de bezoekers terug tot 2-1. Een verdiende aansluitingstreffer volgens Van Schijndel: ,,We maken terecht de 2-1 en in de slotfase moeten wij in mijn ogen nog een strafschop krijgen. Dit gebeurd niet en dan verlies je weer onfortuinlijk.‘’ Naast de nederlaag blijft de ploeg ook geteisterd door blessures. Tegen Astrantia speelde de zevende keeper, al is er goede hoop dat de eerste doelman er volgende wedstrijd weer bij is.