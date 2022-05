SVSH nu ook officieel kampioen

VIJFDE KLASSE C & E (ZUID 2)SVSH is nu ook officieel kampioen dankzij een ruime overwinning op Crescentia. Tongelre, en met name de aanvallers, schoten uit hun slof tegen Eindse Boys.

VIJFDE KLASSE C ZUID 2

Sterksel - Olympia Boys 2-2.

Een gehavend Sterksel heeft de punten met Olympia Boys gedeeld. Peter Treffers, trainer van Sterksel, moest zelf het doelverdedigen. Beide doelmannen ontbraken. Ondanks de vele wijzigingen in het elftal, wist Sterksel in de eerste helft vriend en vijand te verbazen met erg goed voetbal. Thijs Scheepers scoorde tweemaal en bepaalde daarmee ook de ruststand. Na rust werd het minder voor de thuisploeg. Kort na rust vond Djembey Biatuma aansluiting namens Olympia Boys. De ploeg groeide in de wedstrijd en maakte tien minuten voor tijd de 2-2. Thijs Scheepers was de doelpuntenmaker.

Crescentia - SVSH 1-6.

Nu is het officieel: SVSH is kampioen. Al snel stond SVSH voor door twee vroege goals van Tijn van de Tillaar en Erwin Toonders. De voorsprong werd in de eerste helft door twee goals van Toonders uitgebreid tot 0-4. Na de rust bleef SVSH de betere ploeg. Tijn van de Tillaar maakte de 0-5, Erwin Toonders de 0-6. Een kwartier voor tijd werd er al een SVSH-er op missie gestuurd om een krat bier te halen. Toen hij terugkeerde, had Crescentia een eretreffer gemaakt, maar was zijn SVSH wel officieel kampioen. Het bier werd opgedronken en na het douchen keerde de selectie met de feestbus terug naar Sportpark De Plagge. Het feest is nu écht begonnen. Eindstand 1-6.

Tongelre - Eindse Boys 10-2.

De tandem Boubou-Van Hout heeft zijn scorend vermogen weer eens tentoongesteld. Na een kwartier voetballen opende Boubou Gansiry Dioum de score. Kort daarna maakte hij ook zijn tweede. De rest van de eerste helft verliep rustig: 2-0. Na rust ging het in Tongelre pas echt los: er vielen tien doelpunten. Michael van Hout maakte de 3-0 kort na rust. Eindse Boys scoorde daarna een snelle 3-1, maar Boubou Gansiry Dioum trok het verschil snel weer naar drie doelpunten. Na weer een goal van Eindse Boys, de 4-2, werd het eenrichtingsverkeer. Van Hout maakte de 5-2, Leroy Visser de 6-2 en Boubou Gansiry Dioum scoorde twee keer voor de 8-2. Het slotakkoord kwam op naam van Michael van Hout en Jimmy van de Schoor: 10-2.

Leveroy - Nieuw Woensel 3-4.

Nieuw Woensel was stukken beter dan Leveroy. Al na vijf minuten kwam Nieuw Woensel op voorsprong: captain Justin Hartman maakte de goal. Leveroy kwam een kwartier later op gelijke hoogte door een penalty. Bij de rust kon Nieuw Woensel toch van een voorsprong genieten. Justin Hartman benutte ook een penalty. Leveroy was fel na rust en dat leidde tot een snelle gelijkmaker: 2-2. De gelijke stand bleef maar kort staan, omdat Kevin Bouwens Nieuw Woensel snel weer op voorsprong zette. In de slotfase deed Louange Kinsungila de wedstrijd een schepje bovenop die voorsprong: 2-4. De thuisploeg scoorde nog een late 3-4, maar dat haalde niets meer uit.

VIJFDE KLASSE E ZUID 2

Elsendorp - Astrantia 1-1.

“Het is leuk voetballen als het zo gelijkop gaat”, oordeelde Dick de Bruijn van Elsendorp over het gelijkspel tegen Astrantia. De bezoekers waren in de openingsfase de betere ploeg. Ze kregen wat kansen, maar zagen daarna Elsendorp in de wedstrijd groeien. Bij rust stond het nog 0-0. Na rust was Astrantia wederom beter en scoorde ze vrij vroeg in de tweede helft. Nadat Elsendorp wat meer grip op het spel kreeg, kopte Wessel van de Wetering twintig minuten voor tijd de gelijkmaker binnen. Elsendorp poogde voor de volle winst te gaan. Dat lukte niet. Eindstand 1-1.

VCA - MVC 0-1.

MVC had geen goede wedstrijd, maar wint wel. Op bezoek bij VCA kwam MVC al snel op voorsprong door een goal van Rick van Bakel. De jacht op een tweede goal werd geopend, maar die bleek onsuccesvol. Het voetbal werd er niet beter van en de Mortelnaren moesten waken voor een tegendoelpunt. Die viel niet: 0-1.