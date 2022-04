SVSH overklast Olympia Boys; Rood Wit’67 knokt zich twee keer knap terug

Vijfde klasse C

Olympia Boys - SVSH 0-5.

Het voetbal was niet hoogstaand, maar het duel zag in elk geval flink wat doelpunten. In het eerste deel van de eerste helft kon geen van beide ploegen gevaarlijk worden. Het eerste doelpunt kwam dan ook redelijk uit het niets: Bram van Mierlo zette de eerste echte kans van SVSH direct om in een doelpunt, 0-1. Nog geen tien minuten later werd de voorsprong voor de bezoekers verdubbeld door een doelpunt van Stefan Maas. Na de rust werd snel duidelijk dat het niet de dag van Olympia Boys was. Kort na de start van het tweede bedrijf zette Tom van Zoggel SVSH op 0-3. De wedstrijd werd een kwartier na rust definitief in het slot gegooid. Mike van de Moosdijk en Tijn van de Tillaar maakte de 0-4 en 0-5. Het spel kabbelde daarna voort, maar er vielen geen doelpunten meer. Eindstand 0-5.

Tongelre - Leveroy 4-1.

Heel lastig had Tongelre het niet met Leveroy. In eigen huis won de ploeg van Hakim Arrabbany met ruime cijfers. Na een halfuur spelen opende Michael van Hout de score. Leroy Visser liet er geen gras over groeien en scoorde nog geen vijf minuten later de 2-0. Diallo Boubakar deelde voor rust ook nog een stoot aan Leveroy uit. Zijn doelpunt bepaalde de ruststand: 3-0. In de tweede helft speelde Tongelre de wedstrijd rustig aan uit. Een kwartier na rust werd het 4-0 door een doelpunt van Boubou Gansiry Dioum. Helaas werd de nul niet gehouden. Tien minuten voor tijd kwam Leveroy langszij: 4-1.

Sterksel - RKSVN 1-2.

“Wij zijn zo'n kleine club... Voor ons is de derde helft gewoon belangrijk!”, zo relativeerde Sterksel-trainer Peter Treffers het verloren duel tegen RKSVN. De thuisploeg kwam in de eerste helft op een 0-1 achterstand. Om die achterstand om te buigen, speelde Sterksel in de tweede helft opportunistisch. Helaas leidde dat eerst tot de 0-2. De thuisploeg vond nog aansluiting: Thijs Scheepers schoot zijn vrije trap binnen voor de 1-2. Dat bleek niet voldoende voor de winst, maar gelukkig was er voldoende bier op het vat. “Volgende week beter.”, aldus Treffers.

Egchel - Rood-Wit’67 2-6.

De rood-witten kwamen vroeg op achterstand door een polletje. Snel daarna was er al de kans op de gelijkmaker vanwege een penalty. De keeper stopte de strafschop, maar werd teruggefloten wegens het te vroeg verlaten van zijn lijn. De tweede poging van Tom Roost trof alsnog doel: 1-1. Egchel vond voor rust nog een manier om langszij te komen. Ruststand 2-1. Jordi van Leeuwen werd voor de tweede helft ingebracht. Dat bleek succesvol. Hij zette Rood-Wit'67 vroeg in de tweede helft op gelijke hoogte: 2-2. Daarna kwam de ploeg uit Budel-Dorplein meer in hun spel en walste het over Egchel heen. Robin van Vuurden scoorde de 2-3, Tom Ras de 2-4, Nick Verheggen de 2-5 en Nick Lucassen bepaalde de eindstand op 2-6. Enige smetje op het gewonnen duel was een rode kaart voor Youri van Gils.

Vijfde klasse E

MVC - Fiducia 2-0.

Fiducia begon fel aan het duel tegen MVC. Een kwartier lang bestookte de ploeg uit De Rips de spelers van MVC. Er kwamen zelfs twee kansen uit, maar MVC-goalie Spoormakers hield zijn doel schoon. De druk vanuit Fiducia werd wat minder waardoor ook MVC aan het voetballen raakte. Na een halfuur opende de thuisploeg de score: Stan van Hoof maakte de 1-0. Op slag van rust zette Alvin van Mierlo de bal voor. De voorzet vloog pardoes het doel in: 2-0. Fiducia deed in de tweede helft nog alles om de achterstand om te buigen, maar zonder succes. Eindstand: 2-0.

Elsendorp - VCO 0-0.

Elsendorp speelde een oersaaie wedstrijd tegen VCO. Er zat aan beide kanten weinig in het vat. “Het was een beetje een duffe bedoeling", vatte Elsendorp-captain Dick de Bruijn het duel samen.