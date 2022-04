SVSH steeds dichterbij de titel; MVC wint derby van Elsendorp

Vijfde klasse C

Rood-Wit’67 - RKSVN 4-3.

Bijna gaf Rood-Wit'67 punten weg, maar op karakter was de winst toch voor de thuisploeg. In de eerste helft kwam Rood-Wit tot een 2-0 voorsprong door twee formidabele doelpunten. Robin van Vuuren peerde de bal in de winkelhaak, Maarten Derks schoot de bal van zo'n 23 meter hard binnen. Na rust vergrootte Nick Lucassen de marge tot drie doelpunten, maar RKSVN vocht zich terug in de wedstrijd. De bezoekers speelden opportunistisch en Rood-Wit had daar geen antwoord op. De Limburgse gasten roken bloed en wilden voor de drie punten gaan, waardoor er in de omschakeling nog één moment voor Rood-Wit kwam. Robin van Vuuren werd het eindstation van de counter. Hij schoot de bal binnen en won: 4-3.