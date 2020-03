Talent El Idrissi klopt op deur bij Deurne

DISTRICTSBEKER Kwartfina­les Best Vooruit, Deurne en NWC op 24 en 26 maart

10:56 Eersteklasser Best Vooruit gaat op dinsdagavond 24 maart thuis tegen Sliedrecht strijden om een plek in de halve finales van de districtsbeker Zuid 1. Op donderdagavond 26 maart zijn in district Zuid 2 de kwartfinales Deurne - RKSVO en NWC - Meerssen. De duels vangen aan om 20.00 uur.