Talentvolle verdediger Tom Sas van Geldrop gaat bij FC Eindhoven voor profcarrière

VIERDE KLASSE F ZUID 2 Mifano wint ook van SJVV en stijgt naar de derde plek

Op een besneeuwd veld in Deurne heeft Mifano voor de derde keer op rij gewonnen. Bij hekkensluiter SJVV werd het 0-2. Maar makkelijk ging dat niet, zegt Mifano-trainer Frank van de Vijfeijken. ,,SJVV speelde defensief met veel mensen achter de bal. We waren veelvuldig in balbezit, maar creëerden weinig grote kansen.”

31 maart