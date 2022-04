Tayfun Yilmaz ruilt Marvilde na elf jaar in voor EMK om dichter bij huis weer meer aan spelen toe te komen

TRANSFERAanvaller Tayfun Yilmaz neemt na dit seizoen afscheid van Marvilde, de nog ongeslagen koploper in de tweede klasse H. De 37-jarige aanvaller speelde over twee periodes in totaal elf jaar bij de Veldhovense club. Hij gaat volgend seizoen in zijn woonplaats Nuenen bij EMK voetballen, hekkensluiter in de vierde klasse F.