Teleurstelling overheerst bij Gemert ondanks eerste puntje

2-1 blijft uit

In de tweede helft was Gemert veel beter. Vooral na een rode kaart in de zeventigste minuut. Vincent van Dorp pakte zijn tweede gele kaart namens Quick. Daarna kreeg Gemert een stortvloed aan kansen, maar scoorde slechts één keer. Willem den Dekker knalde Gemert van afstand langszij: 1-1. Den Dekker had in de laatste seconden nog de kans op de 2-1, maar schoot in het zijnet.