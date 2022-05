Terlo verliest verdiend, Knegselse Boys wint ruim van hekkensluiter LSV

VIJFDE KLASSE C ZUID ITerlo moest zijn meerdere erkennen in EDN '56. Knegselse Boys won volgens trainer Danny Blankers met ‘goed samenspel’ van LSV.

Casteren - De Bocht’80 1-2.

De Bocht’80 kwam op slag van rust op voorsprong. Samim Yusofi zorgde voor de openingstreffer met een fraaie vrije trap, 0-1. Hij plaatste de bal knap in de kruising, buiten bereik van de doelman. In de 65ste minuut kwam Casteren op gelijke hoogte. Een verdedigende fout van De Bocht’80 mondde uit in een grote schietkans voor Fons van de Wijdeven, maar Desley Fonken bracht nog redding. In de rebound scoorde Van de Wijdeven wel, 1-1. Twee minuten later kwam De Bocht’80 weer op voorsprong. Mark de Wit kreeg een penalty en benutte die zelf, 2-1. Casteren-trainer Geert Voets was ontevreden over de scheidsrechter van dienst: ,,Wij zijn benadeeld door de scheidsrechter vandaag en hoorden niet te verliezen.”

Nederwetten - DOSKO’32 2-4.

DOSKO’32 kwam door een prachtige vrije trap van Niek Luijten op voorsprong. Met een onhoudbaar schot in de kruising opende hij de score, 0-1. Dennis van Es zorgde voor de gelijkmaker, 1-1. De verdedigende organisatie van Nederwetten had het vervolgens zwaar, waardoor DOSKO’32 weer op voorsprong kwam. Wederom scoorde Niek Luijten. Even later kwam de uitploeg ook op 1-3, dankzij Jody van Woerkum. Nederwetten scoorde vlak voor rust de aansluitingstreffer. Willem van Rooij scoorde op aangeven van Tim Bunthof. Nederwetten probeerde de gelijkmaker te forceren, maar het was DOSKO’32 dat de score verder uitbreidde via Jody van Woerkum, 2-4.

SVSOS - Netersel 0-1.

Netersel had het veldoverwicht, vooral in de eerste helft, in een wedstrijd met weinig kansen. Veel gebeurde er niet op sportpark De Stevort en pas in de tweede helft kreeg Netersel meer ruimte om te voetballen. Het creëerde meer dan in de eerste helft, gaf weinig weg en kwam verdiend op voorsprong. Uit een verre vrije trap kopte Martijn Michiels bij de eerste paal de openingstreffer binnen, 0-1. In het vervolg van de wedstrijd zag Netersel nog een bal op de lat verdwijnen, maar kwam verder niet meer tot scoren.

DEES - Irene 2-1.

De goede reeks van DEES duurt voort. Ook Irene werd opzijgezet door de ploeg van trainer Hans Clijsen, de zesde overwinning op rij. In een gelijk opgaande eerste helft had Irene de betere kansen, maar doelman Tom van Mol stond in de weg. DEES kwam in de 63ste minuut op een 1-0 voorsprong via Floris Franssen en tien minuten voor tijd verdubbelde Kris Veldman de score. Met een fraaie uithaal in de kruising zorgde hij voor 2-0. In blessuretijd scoorde Irene nog de aansluitingstreffer, maar het had geen tijd meer om iets te forceren.

Terlo - EDN’56 0-4.

Mede dankzij persoonlijke fouten bij de Bergeijkenaren stond koploper EDN’56 al bij rust met 0-4 voor. De tweede helft bracht een gelijkwaardigere wedstrijd, maar Terlo scoorde niet. Zodoende bleef het bij 0-4.

LSV - Knegselse Boys 0-5.

,,LSV was de te kloppen ploeg en door goed samenspel pakken we drie belangrijke punten.” Trainer Danny Blankers, zelf afwezig, was tevreden met de overwinning. ,,Assistenten Hans Willems en Paul Versteijnen hebben het goed overgenomen.” Knegselse Boys kwam al gauw op voorsprong. Tom van der Steen zette goed druk en dat werd beloond: 0-1. Via Remco van den Broek en Stijn Seuntiëns werd de score uitgebreid naar 0-3, tevens de ruststand. Na de rust maakte Van den Broek nog twee doelpunten. Met zijn hattrick had hij een belangrijk aandeel in de 0-5 overwinning.