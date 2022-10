Teun Graat slijpt de messen richting weerzien met oude club Boekel Sport: ‘Ik ga twee keer scoren’

HANDEL - Op sportpark D’n Eikenwal staat zondag het bekeraffiche tussen Handel (derde klasse D) en Boekel Sport (tweede klasse G) op het programma. Teun Graat (24) speelt voor Handel, maar heeft de derby in het verleden ook gespeeld in het shirt van Boekel Sport. ,,Een leuke clash met oud-teamgenoten, voor mij altijd een hoogtepunt.”

Toen Teun Graat zestien jaar was, maakte hij vanuit Handel de overstap naar Boekel Sport. ,,Ik ging op mijn dertiende al naar de onder zestien van Handel. Daar heb ik drie seizoenen gespeeld. Omdat er te weinig spelers waren, bestond de onder negentien niet. Ik kon doorstromen naar de selectie, maar dat mocht niet. Een vierde jaar onder zestien zag ik niet zitten en toen ben ik vertrokken.”

De keuze viel op Boekel Sport, waar Graat vier jaar speelde. In die jaren speelde hij ook tegen Handel en was zelfs trefzeker tegen zijn huidige club. Toch keerde Graat weer terug bij Handel, mede op speciaal verzoek. ,,Mijn buurman vroeg vaak wanneer ik weer bij Handel ging voetballen. Hij was zelf keeper bij het tweede. Uiteindelijk werd hij ziek en is hij helaas overleden. Het is zeker één van de redenen dat ik ben teruggekomen.”

Zelfvertrouwen

Nu treffen beide teams elkaar in de beker en dat houdt de gemoederen bezig. ,,Bij de loting gaan er wel wat appjes over en weer, maar dat is leuk.” Afgelopen seizoen troffen de clubs elkaar in de competitie, wat Handel moest bekopen met een nederlaag (2-4) en een doelpuntloos gelijkspel. Boekel Sport promoveerde als kampioen en Graat hoopt dat ze actief blijven in de tweede klasse. ,,Ik gun ze dat zeker. Het zou ook mooi zijn om ze volgend jaar daar te treffen.”

Geheel ondenkbaar is dat niet, Handel is na vier duels koploper. Door die koppositie is ook het nodige vertrouwen aanwezig. Desgevraagd voorspelt Graat een overwinning voor zijn ploeg. ,,Ik denk dat we 2-0 gaan winnen en ik ga twee keer scoren”, reageert de linksbuiten grappend. Uit het verleden put hij minder hoop: ,,Vorig seizoen was Boekel Sport ook echt de betere en won het terecht.”

Reizen

Tijdens het laatste treffen van vorig seizoen was Graat afwezig. ,,Van januari tot mei heb ik rondgetrokken door Zuid-Amerika. Ik was afgestudeerd en zou in mei beginnen met werken.” De bedoeling was om tijdens de studie al te reizen, maar corona gooide roet in het eten. Daarom vertrok Graat alleen naar onder meer Colombia en Costa Rica. ,,In de maanden dat ik ben weggeweest is één keer een vriend mij drie weken komen bezoeken, verder was ik alleen.”

Als studie rondde de multifunctionele voetballer zowel de master Finance als Strategic Management af. ,,Ik woon en werk nu sinds mei in Utrecht. We wonen met een aantal vrienden samen. We zitten allemaal in dezelfde fase en zijn aan het werk. In de weekenden houden we nog wel van een feestje, maar doordeweeks houden we het op gezellig samen eten en een spelletje spelen.” De reis vanuit Utrecht naar Handel is een flinke, maar toch breekt dit Graat niet op. ,,Ik haal meer energie eruit dan dat het mij kost.”

Hoelang de 24-jarige de reis driemaal per week nog volhoudt, durft hijzelf niet te zeggen. Wel is zijn neefje Luuk Graat (19) een reden om het vol te houden. ,,Ik bekijk het van jaar tot jaar. Ik zou wel graag samen met mijn neefje willen spelen. Ik hoop dat hij snel komt. Daarnaast speelt ook het huidige team een rol. We hebben een aantal jaar ervaring en een goede kern. We weten wat we aan elkaar hebben.”