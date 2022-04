Thijs Engels keert na 8,5 Belgische jaren huiswaarts naar Best Vooruit

Engels begon in de jeugd van Best Vooruit en maakte op zijn zeventiende de overstap naar FC Eindhoven. Daar behoorde hij in het seizoen 2006-2007 tot de selectie van het eerste elftal. Vervolgens keerde Engels terug naar Best Vooruit en speelde daar 6,5 jaar met het vaandelteam in de eerste klasse. In het seizoen 2011-2012 was hij clubtopscorer met dertien treffers. Hij maakte in totaal 43 competitiegoals bij Best Vooruit.