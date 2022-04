Thijs Meulendijks vecht met ZSV voor lijfsbehoud: ‘We maken een goede kans de nacompetitie te ontlopen’

Met ZSV Zeilberg beleeft Thijs Meulendijks (26) een moeilijk seizoen. De ploeg uit Deurne bivakkeert in de onderste regionen van de eerste klasse D en wil in de komende weken er alles aan doen om nacompetitie te voorkomen. ,,Wij hopen de nacompetitie te ontlopen, want dan wordt het lekker weer”, vertelt Meulendijks met een knipoog.

Voor de spelmaker van ZSV is het zijn twaalfde seizoen in het shirt van de club, mede omdat Thijs Meulendijks ook in de jeugdelftallen al bij de Zeilbergse voetbalvereniging actief was. Hij begon met voetballen bij de pupillen van SPV in Vlierden en kwam al op jonge leeftijd terecht bij Helmond Sport.

,,Dat was fantastisch om mee te maken”, vertelt Meulendijks. ,,Ik zat toen ongeveer in groep zeven en heb tegen clubs als Ajax en PSV, maar ook internationale wedstrijden tegen Everton of Zenit Sint-Petersburg gespeeld. Het is mooi om te kunnen zeggen dat je daartegen hebt gevoetbald.”

Geen doorbraak

Tot een doorbraak bij Helmond Sport kwam het uiteindelijk niet: Meulendijks: ,,Fysiek gaat een rol spelen en vroeger groeide ik niet zo hard. Als andere jongens dan groter en sterker worden, houdt het op een gegeven moment op.”

Inmiddels speelt Meulendijks alweer een hele tijd bij ZSV en heeft het enorm naar zijn zin. ,,Helmond Sport was een mooie ervaring, maar bij ZSV ben ik meteen goed opgevangen. Ik ben destijds samen met onze doelman Leon Thijs overgekomen van Helmond Sport en hier is het altijd leuk. Ik heb toen ook bewust voor deze club gekozen, omdat de jeugd op een hoog niveau speelt.”

Naast het sportieve oogpunt, spelen er tegenwoordig ook andere factoren mee. ,,Er zitten goede vrienden van mij in het team, waarmee ik ook naar de kroeg ga. Het hele team, of eigenlijk de hele club, van fans die komen kijken tot aan de lagere elftallen, het is hier gewoon hartstikke gezellig.”

Lekker druk

Ook buiten het veld loopt het op rolletjes. ,,Ik werk fulltime als verkoopadviseur bij Pascal ramen en deuren. Daarnaast volg ik de studie bedrijfskunde. Ik heb gevraagd of ik de opleiding mocht doen en daar heeft mijn werkgever gelukkig mee ingestemd. Het is een deeltijdopleiding naast mijn fulltime baan, dus ik ben vaak lekker druk.”

Aangezien het nog 2,5 tot 3 jaar duurt voordat de studie is afgerond, zal Meulendijks het de komende jaren druk blijven hebben. Hij staat er echter niet alleen voor. ,,Ik ben al 6,5 jaar samen met mijn vriendin en we wonen ook samen. Als ze naar een wedstrijd van ZSV kan komen kijken, komt zo ook altijd, dat is alleen maar leuk.”

Tegenover al het positieve staat nog een klein minpuntje. ,,De laatste tijd kwakkel ik wat met blessures. Afgelopen week heb ik voor het eerst weer volledig meegedaan, dus ik ben fitter aan het worden. Ik hoop zoveel mogelijk te kunnen voetballen, want dat is het gezelligst”, aldus Meulendijks.

Zondag speelt ZSV thuis tegen concurrent SSS’18 uit Overloon. ,,De volgende wedstrijden zijn erg belangrijk, maar we moeten eerst naar het duel met SSS’18 kijken. Die ploeg staat vier punten achter ons. Het is niet dat we ‘zomaar’ gaan winnen. In het verleden was dat misschien wel zo, alleen is het nu gewoon een heel lastige ploeg. Toch denk ik dat we een goede kans maken de nacompetitie te ontlopen.”