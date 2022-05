Thomas Maas hattrick-man bij Vessem; Bergeijk zet De Raven met ruime cijfers opzij

Bergeijk - De Raven 6-0. Bergeijk boekte een simpele zege op gemeentegenoot De Raven al zag het daar de eerste helft niet naar uit. De 1-0 voorsprong bij rust (doelpunt Piet Michielse) was een juiste afspiegeling. Vlak na de pauze maakte Michielse er 2-0 van. Via Colin Bergmans werd het 3-0. In de slotfase liep Bergeijk gemakkelijk weg naar 6-0 door treffers van Ward Cox en Jens Cuypers (2).

Riethoven - ZSC 1-1. In een voor rust veelal gelijkopgaande strijd kwam ZSC op voorspong na een eigen doelpunt van de thuisploeg, 0-1. Na de pauze had Riethoven het betere van het spel. Dat bracht Koen Donkers twintig minuten voor tijd tot uitdrukking met de 1-1.

Vessem - De Weebosch 4-0. Voor rust werd er niet gescoord. Een kwartier na rust opende Jop de Laat koppend de score, 1-0. Even later verdubbelde Thomas Maas de score. Nauwelijks drie minuten later was het weer Maas die voor de 3-0 zorgde en zeven minuten voor tijd rondde hij zijn hattrick fraai af, 4-0.

SDO’39 - HMVV 2-0. In een gelijkopgaande eerste helft kwam SDO’39 op voorsprong door Michel Jansen, die een hoekschop van Martijn Hellegers binnenkopte, 1-0. Een geweldige redding van SDO-keeper Menno Sanders op een schot van Sven Spooren zorgde ervoor dat de thuisploeg met 1-0 ging rusten. Na de pauze was HMVV de bovenliggende partij, maar het vizier stond bij schoten en kopballen niet goed afgesteld. In de laatste minuut scoorde bij een uitval Niels Heesakkers de 2-0.

Steensel - RKDSV 0-1 (gestaakt in 28e minuut). Het duel werd na 28 minuten bij een 0-1 stand gestaakt nadat Steensel-speler Kay van der Looy met een gebroken been van het veld moest. De stand was op dat moment 0-1. Voor de bezoekers scoorde Bram van Gestel. Steensel miste even later een strafschop door Joost van Nunen.

Spoordonkse Boys - Tuldania 2-1. Tuldania kwam in de zevende minuut op voorsprong door een doelpunt van Rein Hesselmans. Roel van Nunen zette elf minuten later Spoordonkse Boys op gelijke hoogte door een teruggelegde bal van Thieu de Kroon in de kruising te schieten, 1-1. ,,We hadden veel balbezit, kregen kansen maar moeten deze sneller benutten”, sprak Spoordonkse Boys trainer Coen Vos na afloop. Een kwartier na rust was het weer raak. Roel van Nunen schoot de bal via een tegenstander binnen, 2-1.

Hulsel - Waalre 2-2. Voor rust opende Lars Verspaandonk de score voor Hulsel, 1-0. Via Tim van Schijndel, normaal laatste man en nu in de spits, werd het 1-1. Na de pauze maakte Tom Roest uit een counter de 2-1. Uiteindelijk kwam Waalre, na een half uur lang eenrichtingsverkeer naar het Hulsel-doel, in blessuretijd door een doelpunt van Kees Uythoven op 2-2.