Thomas Maas met vijf treffers smaakmaker bij Vessem

VIERDE KLASSE E ZUID IHet was de wedstrijd van Thomas Maas. De Vessemnaar besliste in zijn eentje het duel met De Raven. Hij nam alle vijf doelpunten van zijn ploeg voor zijn rekening.

Vessem - De Raven 5-2.

In de negende minuut verschalkte Thomas Maas de uitgelopen doelman Freek Stoeldraaijers met een schot in de verre hoek. 1- 0. Uit een corner drie minuten voor rust was De Raven succesvol. De bal viel tussen een mêlee aan spelers en werd door Huib Borrenbergs van dichtbij ingeschoten, 1-1. Thomas Maas maakte er voor rust nog 2-1 van. Huib Borrenbergs tilde meteen na de pauze de stand naar 2-2. Weer was het Thomas Maas die voor de derde keer Vessem op voorsprong bracht. En ook liet Maas de 4-2 en 5-2 aantekenen.

Tuldania - HMVV 2-2.

Vroeg in de wedstrijd nam HMVV een verdiende 0-1 voorsprong door een doelpunt van Sven Spooren. Dat was ook de ruststand. Na de pauze stond het opeens 2-1. HMVV was de betere ploeg en had de overwinning verdiend. Uiteindelijk mocht het nog blij zijn dat in de slotfase Ron Jansen voor de 2-2 zorgde.

Steensel - SDO’39 3-0.

Steensel boekte een regelmatige winst op de ploeg uit Lage Mierde. Bij rust stond er al een 2-0 stand op het scorebord. Joey van Hoof opende met een ferme knal de score voor de blauwwitte thuisploeg. Kay van der Looy maakte er halverwege de eerste helft na een mooie aanval 2-0 van. Dezelfde Van der Looy schoot na de pauze met een volley Steensel in veilige haven, 3-0.

Spoordonkse Boys - Riethoven 1-0.

In de zevende minuut scoorde Roy van Ham de 1-0. Halverwege de eerste helft opnieuw een hoofdrol voor Roy van Ham: de spits van Riethoven kruisde voorlangs en werd door Roy van Ham op zijn hielen gelopen; rode kaart. ,,Geweldig om te zien wat voor wilskracht, mentaliteit en eensgezindheid er in onze ploeg zit”, aldus Spoordonk-coach Coen Vos. ,,Met man en macht hebben we onze voorsprong verdedigd.“ Met tien man kreeg de thuisploeg nog de beste kansen. Roel van Nunen schoot in kansrijke positie over en Jasper van Agt trof de paal.

Waalre - De Weebosch 0-2.

Waalre heeft op sportpark Hoeveland een terechte nederlaag geleden tegen laagvlieger De Weebosch. De gasten waren zeker voor de rust de betere partij en werden hiervoor beloond door een treffer van Nick van Poppel 0-1. Na rust leek Waalre aanvankelijk het tij te kunnen keren maar werd in de 69e minuut verrast door een counter van de Weebosch die de ploeg een strafschop opleverde. Giel Jansen benutte deze feilloos 0-2. In de slotfase kwam Waalre nauwelijks tot een offensief alhoewel Matthijs Stokmans nog wel de paal raakte.

RKDSV - Hulsel 0-0.

Voor rust had de thuisploeg de beste mogelijkheden en kreeg de beste kans al na twee minuten. Ook na de pauze was RKDSV iets beter zonde recht op de winst te kunnen maken.