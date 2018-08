Tiebosch kijkt uit naar bekertreffen met 'voetbalvader' Boeren: 'Hij is méér dan een trainer voor mij'

knvb-bekerDe ontmoeting met Gemert in de tweede voorronde van de KNVB-beker is een heel speciale voor Hoek-middenvelder Gianni Tiebosch. Hij staat woensdag lijnrecht tegenover trainer Reinald Boeren. De twee werkten eerder succesvol samen bij Rood-Wit.

Etten-Leurenaar Tiebosch staat sinds deze zomer onder contract bij de Zeeuwse derdedivisionist Hoek. Met die ploeg schakelde hij zaterdag in de eerste kwalificatieronde van het landelijke bekertoernooi ADO'20 uit. In de met 3-0 gewonnen wedstrijd was de 21-jarige middenvelder goed voor een assist én een voorassist.

Door die zege staat hij nu lijnrecht tegenover Reinald Boeren, die twee jaar lang zijn trainer was bij het Willebrordse Rood-Wit maar nu trainer is van Gemert. ,,Net na de loting werd ik gebeld door Reinald. Hij vertelde dat we elkaar tegen zouden komen als wij met Hoek de eerste ronde doorkwamen. Ik dacht eerst dat hij een grapje maakte, maar het bleek echt zo te zijn", blikt Tiebosch terug op de loting van 7 juli.

,,Heel erg speciaal", noemt hij het om tegenover Boeren te staan. ,,Wat Reinald voor mij heeft betekend, is haast niet in woorden te omschrijven. Hij is méér dan een trainer, ik zie hem als mijn voetbalvader. Toen ik bij Unitas'30 weg wilde, bood hij mij een ingang bij Rood-Wit. Vanaf dag één heb ik zo'n respect voor hem. Hij geloofde in mij en begreep mij. Ik kon soms vervelend zijn, maar hij had altijd geduld. Daar ben ik hem heel dankbaar voor, dat weet hij ook."

Bescheiden

De twee jaar onder Boeren hebben indruk gemaakt. In 2017 maakte hij de overstap naar hoofdklasser Baronie om deze zomer wéér een stap omhoog te zetten. ,,Ik ben nog jong, wie weet wat er nog allemaal mogelijk is", klinkt het ambitieus. Vooralsnog is het begin bij Hoek, dit seizoen dus uitkomend in de zaterdag derde divisie, veelbelovend. Zelf blijft hij met beide benen op de grond. ,,Het is nog vroeg."

Over de bekerwedstrijd van woensdagavond is hij duidelijk. ,,Ik durf wel te stellen dat wij meer kwaliteit hebben. Wij zijn favoriet. Maar die rol moeten we wel waarmaken. Bovendien is Reinald een goede trainer. Hij kan een wedstrijd echt omgooien. Dus wie weet wat hij uit de hoge hoed tovert..."