Tielemans wil de kar trekken bij UNA: ‘We moeten het goede voorbeeld geven’

‘Dongen ligt ons vaak wel, vorig jaar speelden we onze beste wedstrijd van het seizoen. We willen voor de winterstop nog een keer knallen’, aldus aanvaller Nick Tielemans, die met UNA na veertien duels negende staat. ,,De eerste seizoenshelft was matig, van dit team mogen we meer verwachten. Voorheen speelden we bijna nooit gelijk, nu al zes keer. Dat schiet niet op en er is ook veel gebeurd.”