Tim Ketelaars wil met Nuenen nu eens omhoog kijken

Aan spelersvergoedingen doet Nuenen niet meer, maar daar staat tegenover dat de selectie van trainer Maurice Verberne als een soort tegenprestatie wel een grotere pot ter beschikking heeft om teamuitstapjes te maken. Zoals in de afgelopen winterstop, toen een trainingskamp werd belegd in de buurt van Torremolinos. ,,Dat was heel gezellig, ook omdat daar de coronaregels zo waren dat we wel op stap mochten”, zegt Tim Ketelaars (27). ,,We waren met een groep van twintig man en hebben getraind, voetvolley gespeeld en geoefend tegen Genemuiden. Al duurde dat maar 75 minuten, omdat we de verkeerde tijd hadden doorgekregen en dus te laat aan kwamen.”