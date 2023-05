Tim Rerimassie van UDI’19 strijkt weer bij Nuenen neer: ‘Een bekende omgeving voor mij’

,,Nuenen is een bekende omgeving voor mij, ik hoef minder lang te reizen naar trainingen toe en er lopen veel vrienden van mij rond bij de club”, licht Rerimassie zijn keuze voor het oude nest toe. Hij geldt als een speler die op meerdere posities inzetbaar is. ,,Nuenen heeft me gehaald voor in de aanval te spelen.”

In 2004 werd Rerimassie in de jeugd van Nuenen gescout door Helmond Sport. Hij maakte daar in 2016 zijn debuut in het profvoetbal en streek vervolgens weer bij Nuenen neer. In 2017 verkaste hij naar Blauw-Geel’38 en vorig seizoen kwam Rerimassie voor FC Eindhoven AV uit. Hij stapte daarna over naar UDI’19.