Titel voor ongenaakbaar Bergeijk

SDO’39 - Bergeijk 3-5.

Met hakken over de sloot wist Bergeijk in Lage Mierde uiteindelijk de winst weg te kapen. Na achttien minuten keken de bezoekers tegen een 2-0 achterstand aan. Michel Jansen en Geert Coolen troffen namens SDO'39 doel. Bergeijk wist het even niet meer. Met de hulp van de arbiter die een strafschop zag in een lichte overtreding op Piet Michielse kwam de koploper net voor rust terug tot 1-2. Ruud Willems schoot vanaf elf meter raak. In minuut 58 tekende Colin Bergmans voor de 2-2. Halverwege de tweede helft krulde Niels Heesakkers met akelige precisie de bal in de bovenhoek, 3-2. Ward Cox bracht drie minuten later alle hoop bij Bergeijk weer terug, 3-3. Via Piet Michielse en Gijs Jansen voltrok Bergijk het vonnis, waarna de festiviteiten op sportpark Den Daalacker losbarstten.