Titelaspiraties FC Eindhoven/AV voorlopig terug in de ijskast

EERSTE KLASSE CAls FC Eindhoven/AV gewonnen had van koploper HVCH was het gat verkleind naar twee punten. Het verloor echter en moet de titelaspiraties voorlopig in de ijskast opbergen.

FC Eindhoven AV - HVCH 1-2.

De verwachtingen bij FC Eindhoven waren vooraf hooggespannen. Winst op koploper HVCH zou de ploeg van coach Jan Poortvliet weer dichtbij de top hebben gebracht. Hoe anders verliep het voor de blauwwitten. Het begon al vooraf toen scheidsrechter Babat weigerde te starten omdat hij de toegewezen kleedkamer niet accepteerde. Toen uiteindelijk het duel eenmaal op gang was, liet FC Eindhoven zien dat het serieus werk wilde maken om de koppositie aan te vallen. Het leidde tot enkele mogelijkheden voor onder andere Appie Azmani. Uiteindelijk was het Tim Rerimassie die uit een voorzet van Juul Leenhouwers de 1-0 binnenschoot. Na de pauze zakte de wedstrijd langzaam terug naar een bedenkelijk niveau. De 1-1 van Jan van de Haterd was een logisch gevolg. Teveel lichtzinnigheden in de Eindhovense defensie leidde tot de 1-2. Stijn van de Hurk nam het doelpunt van de koploper voor zijn rekening. De thuisploeg drong daarna nog wel aan, maar gevaarlijk werd het allemaal niet meer.

Brabantia - EFC 2-3.

Brabantia heeft de tweede thuisnederlaag in vier dagen tijd geleden. Tegen EFC leken de Strijpenaren al snel kansloos, maar de ploeg van trainer Roel Nabuurs vocht zich terug in de wedstrijd. Na veertien minuten dacht EFC het duel al binnen te hebben, na snelle goals van Jim Daniels en Gijs Wuijts. Toen Max van Limpt twee minuten na rust 0-3 maakte, leek Brabantia dood en begraven. Niets was minder waar, want EFC moest door tegengoals van Lorenzo Koenders (minuut 76) en invaller David Krol (90ste minuut) de voorsprong tot het laatste moment verdedigen, 2-3.

Best Vooruit - Nemelaer 2-0.

Best Vooruit heeft de zesde zege op rij geboekt en neemt plek drie over van FC Eindhoven. De zege op Nemelaer kwam pas een kwartier voor tijd tot stand, toen Stijn Beekx een strafschop benutte en de thuisploeg daarmee aan de leiding bracht. Vlak voor tijd verdubbelde Kianu Verlinden de score met een schitterende lob: 0-2.

Erp - Rhode 2-2.

Hekkensluiter Rhode heeft zich na rust naar een punt geknokt op bezoek bij middenmoter Erp. De gasten gingen aan de thee met een 2-0 achterstand, door goals in minuut 16 en 38. In de tweede helft kreeg Rhode al snel een penalty, die werd benut door Mark van der Zanden, 2-1. Uiteindelijk kwam de ploeg uit Sint-Oedenrode in minuut 88 langszij. Doelpuntenmaker Geert Oerlemans zorgde voor het derde gelijkspel van Rhode in de laatste vier duels: 2-2.