Tivoli pakt belangrijk punt, RKGSV doet goede zaken

Mariahout-VOW 1-2.

Het begin was van beide kanten erg fel. Mariahout kwam na iets meer dan tien minuten spelen op 1-0 via Tim Barten, op aangeven van Danny van de Laar. Toen drong VOW meer aan. Uiteindelijk resulteerde het veranderende spelbeeld in de 1-1 vlak voor rust. In de 53e minuut werd het 1-2 door een eigen goal van Chiel van Wanrooij. Tien minuten later kreeg een VOW-speler zijn tweede gele kaart. Mariahout had in de laatste fase letterlijk en figuurlijk het overwicht, maar het was niet genoeg voor de gelijkmaker.

Boskant-Tivoli 1-1.

Boskant miste ontzettend veel kansen deze wedstrijd, misschien wel meer dan twintig. Het had minimaal 8-1 moeten zijn, aldus de reactie vanuit de thuisploeg. Toch werd het dat niet. Boskant kwam al vrij snel op voorsprong. Aimé Opheij maakte in de derde minuut 1-0. De gelijkmaker kwam in de 83e minuut. Furkan Cengiz benutte zowat de enige kans namens Tivoli: 1-1.

Pusphaira-RKGSV 0-2.

Voor rust maakte Joey van den Berk 0-1 vanuit een corner van Gijs Vorstenbosch. Er kwamen nog meer goede mogelijkheden voor de uitploeg, onder meer een bal op de paal. Na rust bleef het Gerwense elftal voetballen zoals in de eerste helft. Uit een indirecte vrije trap viel de 0-2 namens Vorstenbosch.

Avesteyn-Woenselse Boys 5-0.

Avesteyn maakte voor rust al het verschil door drie keer te scoren. Het werd uiteindelijk 5-0. Ondanks de ruime nederlaag speelde Woenselse Boys een goede negentig minuten en maakte het een sterke indruk in de tweede helft.

DOSL-WEC 0-1.

Een goede aanval zette WEC voor rust op 0-1. DOSL moest komen in de tweede helft. Martijn Bax raakte kort na rust de paal. Verder speelde de thuisploeg veel op de helft van de tegenstander, viel het steeds aan, maar kwam het er uiteindelijk niet doorheen.

EMK-DVS 2-4.

DVS kwam na een kwartier op 0-1 door een eigen goal van Ruud van Helvoort. De uitploeg maakte snel, vier minuten later, de 0-2 via Dries Kreijns. EMK kwam terug tot 1-2 via Bart van Linder die in eigen doel werkte. Twee minuten voor rust maakte Robert van de Ven 2-2. Het was een gelijk opgaande eerste helft en dat beloofde wat voor na de pauze. EMK verzuimde echter om de kansen te benutten in de tweede helft. DVS niet. Kreijns maakte 2-3 en Roel de Greef zorgde vlak voor tijd voor de 2-4.

Acht-ELI 2-0.

Acht was de betere ploeg gedurende de hele wedstrijd. De koploper verzuimde voor rust om al een goal te maken. Toch vielen er wel doelpunten uiteindelijk. Bas Bornebroek maakte de 1-0 in de 48e minuut. Pas op het einde van de wedstrijd werd de beslissende 2-0 gemaakt. Yannick Vunge was in de 82e minuut trefzeker met een succesvolle volley.