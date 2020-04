Tivoli pakte dit seizoen slechts één punt, maar twijfelt over herkansing: ‘Nog zo'n jaar zie ik niet zitten’

Bij Tivoli zijn ze er nog niet over uit. De club is in overleg met de KNVB over de klassenindeling van volgend jaar. ,,Mochten er genoeg spelers bijkomen waardoor we in de derde klasse mee zouden kunnen, dan willen we daar voor gaan” zegt bestuurslid Marc van Hout. ,,Probleem is dan wel dat de beoogd hoofdtrainer voor volgend seizoen niet de juiste papieren heeft om op dat niveau te trainen en dus dispensatie nodig heeft. Mocht de situatie zo blijven, dan overwegen we om naar de vierde klasse af te zakken.”