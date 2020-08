Toebes kijkt uit naar KNVB-beker-duel met Best Vooruit: ‘Spelen tegen profclub zou geweldig zijn’

,,Ik kan niet wachten. Het lijkt wel of ik het voetballen nu nog meer waardeer.” Aan de gezichtsuitdrukking van Best Vooruit-verdediger Bram Toebes is te zien dat hij niet overdrijft. Op 8 maart was ook voor hem de laatste officiële wedstrijd. ,,Heel vreemd, als je normaal drie keer in de week naar Best Vooruit gaat en die jongens, wat bijna allemaal vrienden zijn, niet ziet. De eerste twee weken denk je: lekker, even rust. Maar iets anders kon ook niet. Voetbal is het mooiste spelletje dat er is en Best Vooruit zit echt in mijn hart.” Toebes is dan ook een kind van de club en speelde op een uitstapje in de D’tjes naar FC Eindhoven na altijd in het rood-zwart. ,,Toen miste ik Best Vooruit eerlijk gezegd al, met vriendjes voetballen.”