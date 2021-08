Toen Gemert in 2001 het onmogelijke deed en Helmond Sport een loer draaide

TRANSFER Tugberk Yildirim maakt comeback in het amateur­voet­bal bij Woenselse Boys

16 augustus Na drie seizoenen niet te hebben gevoetbald, gaat aanvaller Tugberk Yildirim zijn rentree maken op het veld. De 33-jarige Eindhovenaar, die in het verleden in de topklasse speelde bij UNA en in de hoofdklasse voor Geldrop en Gestel uitkwam, is opgenomen in de selectie van vierdeklasser Woenselse Boys. Geldrop was in het seizoen 2017-2018 zijn laatste club.